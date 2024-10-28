Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту

Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из госпиталей в пехотные бригады

Tекст: Ольга Иванова

Она выразила беспокойство по поводу этого решения, заявив, что и до этого в системе командования медицинских сил существовали проблемы с качеством и объемом медицинской помощи. «Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе командования медицинских сил, и главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович [Сырский], вам проблем вследствие ваших «гениальных» решений на фронте маловато?» – приводит ее слова ТАСС.

Безуглая считает, что это распоряжение может негативно сказаться на уровне медицинского обслуживания в армии, а также поставить под угрозу здоровье и жизнь украинских военных на передовой.

Напомним, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации. Также сообщалось, что на Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников. При этом украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа.