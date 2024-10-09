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    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    24 комментария
    9 октября 2024, 18:52 • Новости дня

    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Немецкий генерал Фрейдинг: Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз

    Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников, заявил генерал немецкой армии Кристиан Фрейдинг, сообщает издание Taggesschau.

    По его словам, с весны текущего года темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».

    «У нас есть представление о количестве украинских призывников. И с весны оно значительно выросло, а именно в пятизначном диапазоне», – заявил Фрейдинг.

    Ранее украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.

    8 октября 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    Украинский сварщик сбежал из страны, прорезав дыру в мосту
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сварщик на Украине смог сбежать в Венгрию, прорезав дыру в мосту во время выполнения ремонтных работ, об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

    Побег произошел во время выполнения ремонтных работ на КПП «Тиса», сварщик использовал свои профессиональные навыки, чтобы вырезать часть металлоконструкции, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Глаголу.

    Он хорошо знал конструкцию моста, что позволило ему незаметно создать проход. Сбежавший совершил свой побег еще в сентябре, однако информация об этом стала известна только сейчас.

    Глагола добавил, что сварщик использовал каждый сеанс ремонта, чтобы постепенно прорезать проход. В конечном итоге ему удалось создать достаточно большую дыру, чтобы попасть через нее в Венгрию.

    Ранее на Украине предложили мобилизовывать в армию мужчин с 18 лет.

    Коментарии (12)
    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол

    Российские войска поразили цех сборки дронов ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через Оскол, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.

    По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.

    Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.

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    9 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте

    Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве российской армии в личном составе и технике, что привело к сложной обстановке на всей линии фронта.

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.

    Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    9 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.

    Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.

    В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.

    Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.

    По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

    Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    8 октября 2024, 19:52 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    ВС России двигаются с юга и на запад, севернее Угледара, ВСУ выходят из Кураховки, поскольку вокруг Селидово образуются клещи, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Ранее Кимаковский сообщал, что российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

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    9 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения материалов

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Украины вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения его материалов и конструкции, сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

    По его мнению, целью вывоза является изучение дрона. Особенный интерес для украинской стороны представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник, а также его геометрические особенности, передает «Газета.ru».

    Хэмблинг отметил, что дрон был разработан в сотрудничестве с истребителем Су-57 – и, вероятно, для его создания были использованы такие же материалы и стелс-технологии. Эксперт подчеркнул: «Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57».

    Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей предположил, что обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий, однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты.

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    8 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    Лавров призвал прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание словацкого премьера Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю поменяет обсуждения на Западе о поставках дальнобойных ракет Киеву, заслуживает внимания, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», – цитируют Лаврова «Известия».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо не согласился с идеей о разрешении Украине наносить ракетные удары по России с помощью дальнобойного оружия. Он предложил ударить по Брюсселю западной ракетой, чтобы чиновники ЕС поняли, о чем они говорят.

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    9 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить

    Кабмин ФРГ подтвердил отмену встречи в формате «Рамштайн» 12 октября

    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств, что подтвердил официальный представитель Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита президента США, о чем стало известно накануне. Он подчеркнул, что с отменой визита все форматы, связанные с планируемой встречей, также теряют актуальность, передает ТАСС.

    Таким образом, заседание в формате «Рамштайн», которое должно было пройти на уровне глав государств и правительств во второй половине дня в субботу, отменено. Хебештрайт отметил, что кабмин ФРГ понимает сложившуюся ситуацию и причины отмены мероприятия.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланированы участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен.

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    9 октября 2024, 09:16 • Новости дня
    FT: Украина планирует отменить запрет на экспорт оружия

    FT: Украина может отменить запрет на экспорт оружия для расширения производства дронов

    FT: Украина планирует отменить запрет на экспорт оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина рассматривает возможность снятия запрета на экспорт дронов, чтобы увеличить доходы до 20 млрд долларов и укрепить внутреннее производство для ВСУ.

    Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия, сообщает Financial Times. Это решение связано с потребностью в средствах для расширения внутреннего производства, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для увеличения их закупок за рубежом, передает ТАСС.

    По данным издания, украинские производители вооружений могут заработать до 20 млрд долларов от экспорта военной продукции. Эти средства планируется направить на увеличение производства БПЛА, что особенно важно для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые испытывают острую нехватку беспилотников.

    С момента начала специальной военной операции Киев ввел запрет на экспорт товаров военного назначения. Это ограничение повлияло на возможности закупки вооружений и капиталовложений в исследования и разработки. Возможное разрешение на экспорт излишков военной продукции рассматривается как способ привлечения инвесторов и усиления оборонного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о сбитии 47 украинских беспилотников, из которых 24 уничтожили над Брянской областью. Также сообщалось, что 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, который невосприимчив к радиоэлектронной борьбе и предназначен для ударов по опорным пунктам противника. Российские войска начали применять беспилотники для истощения украинской ПВО, что, как отмечает The New York Times, наблюдалось в течение последнего месяца.

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    9 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»

    Американист Дудаков: Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем

    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Помимо официальной причины переноса поездки Джо Байдена в Германию, существует еще по меньшей мере два объяснения такого решения. Например, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Он также объяснил причины отмены второго саммита по Украине в ноябре.

    «Ситуация с ураганами в США действительно серьезная. Поэтому, по моему мнению, официальная причина переноса поездки Джо Байдена в ФРГ имеет право на жизнь», – отметил американист Малек Дудаков. Вместе с тем, добавил собеседник, существует еще несколько возможных объяснений.

    Согласно первому, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы. «Если бы Байден отправился в международное турне, а на повестке дня стояла бы Украина, это стало бы очень неудачным решением на фоне предвыборной гонки. Особенно учитывая тот факт, что администрация не справляется с последствиями ураганов. По этой причине они могли отказаться от участия Байдена в заседании в формате «Рамштайн», – указал он.

    Согласно другой версии – на планы президента США могло повлиять его плачевное состояние здоровья, продолжил Дудаков. «В Соединенных Штатах сейчас обсуждается теория, согласно которой у Байдена снова обострились его старческие когнитивные проблемы, поэтому он просто не может участвовать в мероприятии», – уточнил спикер.

    Что касается «саммита мира» по Украине, то политолог не исключает: команда Киеву о его переносе могла поступить из Вашингтона. «Всем очевидно, что в нынешнем формате Россия не собирается участвовать в мероприятии. Белый дом, по всей видимости, получил подобного рода сигнал от российской стороны и передал его украинскому руководству. Не исключено, что и сами украинцы поняли: проводить мероприятие на текущий момент бессмысленно», – детализировал эксперт.

    При этом Дудаков отметил, что Киев оставил «окно» на будущее. «Если появится возможность все-таки сесть с Москвой за стол переговоров, они, я думаю, этим в итоге воспользуются», – считает он. Кроме того, собеседник напомнил, что в саммите по урегулированию украинского кризиса – организованного не в пользу Зеленского – заинтересованы страны Глобального Юга и Китай.

    «Другое дело, что сейчас вероятность проведения такого мероприятия не очень большая. Пройдет еще какое-то время, ситуация на фронте будет меняться, прежде чем начнется переговорный трек. Кроме того, стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и смены администрации, потому что нынешняя вряд ли на это пойдет», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Кроме того, в среду – то есть на следующий день после отмены визита Байдена в Германию – стало известно, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров стран, которое должно было состояться 12 октября, отложили на неопределенный срок. Новая дата встречи будет определена позже, передает ТАСС. Как сообщает Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, встречу перенесли ради присутствия президента США Джо Байдена.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

    Коментарии (2)
    9 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объекты украинской энергетики, обеспечивающие ВСУ горюче-смазочными материалами, в последние сутки поражены российскими авиацией, беспилотниками и ракетными войсками, сообщило Минобороны.

    ВС России также поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200 и 68 дронов самолетного типа.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области. Украинская сторона в зоне действия этой группировки потеряла до 50 человек.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового, Вишневого, Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Григоровки (ДНР), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 14-й и 66-й механизированных бригад.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 370 человек, БМП, две американские гаубицы М198 и три американских орудия М119, станцию РЭБ «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Щербиновки, Димитрова, Леонидовки, Дзержинска и Цукурино в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 525 человек, два танка, включая французский АМХ-10, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М119, противотанковую пушку «Рапира» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны у Доброволья и Равнополья в ДНР. Также она отразила две контратаки 118-й и 123-й бригад теробороны.

    ВСУ в зоне действия группировки потеряли более 90 человек, французскую гаубицу Caesar, британскую гаубицу FH-70 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Каменского, Пятихаток, Жеребянок (Запорожская область), Львово и Днепровского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 65 человек, гаубицу М777 и орудие Д-20.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 130 дронов, 580 ЗРК, 18 559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 РСЗО, 15 858 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    9 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные из группировки войск «Север» взяли под контроль в Курской области поселки Новая Сорочина и Покровский, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила две атаки в сторону Любимовки и Плехово, в зоне ее действий ВСУ потеряли до 20 человек.

    Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й и 129-й бригад теробороны у Бондаревки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Мелового, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

    Также авиация и ракетные войска ударили по резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны у Беловод, Бунякино, Катериновки, Журавки, Макеевки, Мирлог, Павловки, Новониколаевки, Речки, Стариково и Степановки в Сумской области. В этом районе украинская армия потеряла до 100 человек.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 350 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 891 бронемашину, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.

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    9 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой

    Bloomberg: Зеленский готовится к гибкому подходу в урегулировании конфликта на Украине

    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский может смягчить свою позицию по условиям завершения конфликта на Украине, считают союзники Киева, отмечая приближение зимы и снижение поддержки Запада.

    Союзники Киева считают, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить свою позицию в вопросе завершения конфликта с Россией, передает Bloombegr со ссылкой на источники, близкие к НАТО. Как сообщается, Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход к урегулированию.

    Украинские чиновники, на которых ссылается агентство, признали необходимость поиска путей разрешения конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки со стороны Запада. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя конкретного плана по окончанию конфликта.

    Как отмечает агентство, влияние оказывают такие факторы, как «тупик на поле боя», ограниченные бюджеты западных стран и результаты президентских выборов в США в ноябре, что побуждает союзников рассмотреть возможность переговорного урегулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России.

    Он также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО и принятия внеблокового статуса. Однако после удара ВСУ по Курской области Путин заявил, что на данном этапе переговоры невозможны.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен на неопределенный срок.

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