Дизайнер Лебедев назвал продажу квартиры в Киеве наживой на чужом горе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нельзя скупать краденое и нельзя наживаться на чужом горе. А цена, за которую эта квартира ушла, говорит о том, насколько деградировала жизнь в Киеве», – цитирует Лебедева РИА «Новости».

Он уточнил, что проданная квартира представляет собой двухэтажное помещение площадью 193,2 кв. метра, которое ранее использовалось как офис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Фонд госимущества Украины сообщил о продаже квартиры Лебедева в историческом центре Киева с аукциона за 175,7 тыс. долларов.

Летом двухуровневую квартиру дизайнера продали местной компании по выпуску беспилотников.

В том же месяце недвижимость блогера в украинской столице выставили на торги со стартовой ценой от 236 тыс. долларов.