Марокко гарантировало содействие выводу миссии ООН из Западной Сахары

Марокко пообещало содействовать выводу миссии ООН из Западной Сахары

Руководитель ликвидационной комиссии миссии ООН в Западной Сахаре (МООНРЗС) Александр Иванько обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой безопасный вывод миссии из региона, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам источника, марокканская сторона предложила помощь для своевременного вывода миссии и не рассматривает альтернативные варианты ее продления.

В течение трех месяцев планируется закрыть 14 объектов ООН, вывезти ценное оборудование и эвакуировать около 120 военных наблюдателей. Примерно 40 наблюдателей, находящихся в отпуске, не вернутся в регион. Также будут уволены около 60 международных и 130 местных сотрудников МООНРЗС, которые получат уведомления о сокращении по причине форс-мажора, добавил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России заявил об ответственности США и их союзников за сворачивание миссии ООН в Западной Сахаре.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением присутствия представителей ООН в регионе.

Ранее премьер Испании Педро Санчес столкнулся с опасениями общества по поводу возможного конфликта с Марокко.