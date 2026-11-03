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В Кремле назвали защиту энергообъектов причиной продолжения спецоперации
Песков: Россия продолжает СВО для защиты российских энергообъектов
Россия продолжает специальную военную операцию для того, чтобы лишить киевские власти возможности наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что атаки на российские объекты энергетики со стороны Украины не прекращаются, передает РИА «Новости».
«Поэтому продолжается специальная военная операция, продолжаются планомерные широкомасштабные удары с задействованием всего возможного потенциала по инфраструктуре киевского режима. Все это делается для того, чтобы лишить киевский режим возможности в дальнейшем наносить подобные удары», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.
В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о деградации энергосистемы страны.
В пятницу Песков назвал целью спецоперации лишение киевских властей возможности атаковать российскую территорию.