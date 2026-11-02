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Расчет FPV-дронов уничтожил бронемашину ВСУ в Сумской области
Дроны группировки «Север» уничтожили бронемашину ВСУ в Сумской области
Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в лесу Сумской области.
Бойцы группировки «Север» с помощью FPV-дронов поразили украинскую боевую бронированную машину «Козак», которая находилась в лесном массиве на территории Сумской области. Об этом сообщил командир роты с позывным Тайга, передает ТАСС.
«Расчетом БПС группировки войск «Север» с помощью разведывательного БПЛА была обнаружена ББМ «Козак» противника, укрытая в специально оборудованном капонире в лесу Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника. По цели были применены FPV-дроны, ББМ противника успешно уничтожена», – рассказал военный.
Российские операторы беспилотников ежедневно наносят удары по вооружению, военным объектам, технике и личному составу украинских войск. Результаты этой работы непрерывно подтверждаются средствами объективного контроля в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее операторы войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении.
Также бойцы группировки «Север» в Сумской и Харьковской областях с помощью беспилотников поразили 13 пунктов управления дронами и 14 единиц автомобильной техники украинской армии.
Кроме того, группировка российских войск «Север» на Харьковском направлении ликвидировала двух командиров расчетов БПЛА ВСУ.