ВС России уничтожили технику и солдат роты «Шквал» ВСУ у Рубежного

Tекст: Катерина Туманова

«Комплексным огневым поражением уничтожено крупное скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127 отмбр ВСУ в районе Рубежного, которое украинское командование перебросило для проведения штурмовых действий позиций ВС России», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

Также на Липцовском направлении продолжается продвижение южнее Новой Казачьей и в районе Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурмовики «Севера» существенно продвинулись в южном направлении. Есть продвижения в районе населенных пунктов Приколотное и Малый Бурлук. За сутки продвижение составило до 1 тыс. метров.

В то же время в Сумском районе штурм-группы продолжают вести тяжелые бои в районе Хотени, Великой Рыбицы и Никольского.

Уничтожены две боевые группы ВСУ при попытке инфильтрации в тыловые районы «Северян», а в Шосткинском районе зачищен участок леса в районе населенного пункта Коренек. В Краснопольском районе штурм-группы продвигаются в районе населенного пункта Турья.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 75 в Сумской и свыше 115 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» за ночь поразила более 200 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами. «Северяне» задействовали оптоволоконные дроны для ликвидации складов боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

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