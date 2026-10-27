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Тайвань создал систему управления роем дронов
Taipei Times: Тайвань разработал систему координации дронов с помощью ИИ
Тайваньские власти начали разработку системы координации различных типов беспилотников на базе технологий искусственного интеллекта для непрерывного мониторинга акватории вокруг острова.
Создание многоуровневой сети наблюдения предназначено для решения задач правоохранительной деятельности на море, передает ТАСС со ссылкой на газету Taipei Times.
Проект курирует и финансирует Совет по делам океана, отвечающий за морскую безопасность и защиту окружающей среды. Непосредственно разработкой занимается команда специалистов Национального университета Чэнгун.
Новая система позволит координировать работу роя дронов, обеспечивая широкий охват и непрерывный мониторинг территориальных вод. На данный момент специалисты провели комплексное моделирование полета двух групп, насчитывающих в общей сложности 20 аппаратов. Проект предусматривает использование трех типов беспилотников: Jump 20, V-Bat и Flexrotor.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военно-морские силы Тайваня выразили намерение приобрести у США почти 300 разведывательных беспилотников. Весной Киев начал закупать тайваньские комплектующие для аппаратов из-за опасений чрезмерной зависимости от китайских поставок. В марте Китай представил систему управления роем из 96 беспилотных аппаратов.