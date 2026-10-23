  • Новость часаЧисло пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    23 октября 2026, 07:29 • Новости дня

    OpenAI уволила трех исследователей за утечку секретов искусственного интеллекта

    WSJ: OpenAI уволила трех исследователей за передачу данных о структуре ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией о внутренних моделях искусственного интеллекта.

    Разработчик ChatGPT уволил трех сотрудников за передачу посторонним лицам секретных сведений, пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Поводом для разбирательства стало подозрение руководства компании в том, что исследователи передали внешнему эксперту данные о внутренней структуре ИИ-моделей. Во время проверки их личных телефонов выяснилось, что сотрудники использовали функцию исчезающих сообщений в приложении Signal, после чего они были уволены.

    Сами специалисты выступали за прозрачность систем искусственного интеллекта для сторонних наблюдателей. В OpenAI заявили, что сотрудники нарушили правила обращения с конфиденциальной информацией, тогда как уволенные исследователи настаивают, что лишь выражали обеспокоенность по поводу новых разработок, делающих системы более сложными для понимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили внутренние системы контроля. В начале месяца гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом нейросетей из-под контроля. В прошлом месяце компания отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

    Комментарии (3)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.

    Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

    До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Банки США выявили пытающихся действовать без разрешения клиентов ИИ-агентов

    Axios: Крупнейшие банки США начали блокировать несанкционированных ИИ-агентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые пытаются действовать без указаний пользователей, сообщает портал Axios.

    «Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей», – цитирует Axios РИА «Новости».

    Появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций. Их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка механизмов защиты.

    Отмечается, что сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг.

    Некоторые крупные банки, включая Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. Ограничения также вводят JPMorgan, Bank of America и Citi. Банки стремятся разрешать агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак.

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI отключили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    На прошлой неделе глава ФРС США Кевин Уорш заявил о радикальном преобразовании кредитно-денежной политики финансовых регуляторов из-за искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

    Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

    «Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

    В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

    Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Кабмин включил два новых региона в эксперимент с беспилотными трамваями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство расширило число участников экспериментального правового режима по тестированию высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Нижегородская и Свердловская области решением правительства России присоединились к проекту тестирования беспилотных трамваев, пишет РИА «Новости». Согласно опубликованному постановлению кабинета министров, изменения вносятся в документ от 25 июля 2024 года об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

    В перечень регионов, где разрешено предоставление транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, добавлены два новых субъекта.

    Ранее в России запланировали создать специализированную площадку для испытаний автономного рельсового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в августе власти объявили, что намерены увеличить количество участвующих в тестировании беспилотного пассажирского транспорта регионов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

    Комментарии (29)
    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Раскрыта схема выманивания денег у родителей поддельными голосами учителей

    МВД: Мошенники с помощью ИИ подделывают голоса учителей для обмана родителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и классных руководителей, чтобы выманивать деньги у родителей школьников.

    Злоумышленники начали активно применять возможности искусственного интеллекта для обмана родителей школьников. Аферисты подделывают голоса классных руководителей и под предлогом срочной проблемы выманивают у людей деньги и коды из СМС, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

    В ведомстве подчеркнули, что сгенерированный голос звонящего может быть практически неотличим от речи настоящего преподавателя, и в этом заключается главная опасность новой схемы.

    Полицейские советуют не выполнять требования мошенников сразу. При поступлении подозрительного звонка рекомендуется прервать разговор и перезвонить учителю самостоятельно, а также уточнить у других родителей, не обращались ли к ним с аналогичными просьбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг злоумышленники придумали способ кражи денег с «Пушкинской карты». Во вторник мошенники начали красть Telegram-аккаунты под предлогом детского голосования. В понедельник была раскрыта схема обмана с выигрышами в мессенджере.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В США усомнились в работоспособности военного ИИ стран Европы

    Rapporteur: В компании Palantir усомнились в военном ИИ Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель американской компании Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли заявил, что работоспособность европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта пока не доказана в реальных боевых условиях.

    Американская технологическая компания Palantir выразила сомнения в качестве европейских военных технологий на основе искусственного интеллекта из-за отсутствия проверок в бою, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Что касается так называемых европейских конкурентов, то сейчас никто не имеет ни малейшего представления, работают ли их разработки вообще», – заявил Мосли.

    По его словам, главное преимущество Palantir заключается в практическом применении создаваемых технологий. Топ-менеджер также раскритиковал подход Брюсселя к технологическому суверенитету. Он подчеркнул, что определяющим критерием должна быть возможность заказчика контролировать системы, а не место регистрации предприятия.

    В компании подтвердили отсутствие прямых контрактов с институтами Евросоюза. При этом Palantir сотрудничает с НАТО и правительствами Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики спрогнозировали трехкратное отставание Евросоюза от США по темпам инвестиций в искусственный интеллект.

    Весной в НАТО объяснили зависимость украинской армии от подобных систем.

    В апреле министерство обороны Германии решило укрепить армию ИИ-психологами.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 01:53 • Новости дня
    Роструд решил использовать дроны с ИИ для контроля за охраной труда

    Роструд решил использовать дроны с ИИ для надзора за охраной труда с 2027 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение беспилотников с искусственным интеллектом в надзорную деятельность в сфере охраны труда начнется в 2027 году, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

    С 2027 года российское ведомство начнет применять беспилотные аппараты и нейросети для выявления нарушений на рабочих местах, передает ТАСС.

    «Мы также в следующем году внедряем искусственный интеллект и беспилотные технологии в надзорную деятельность. Пока что начинаем со строительной сферы», – сказал Иванков.

    По его словам, уже стартовали первые тестирования. Ожидается, что нейросеть будет оперативно сигнализировать о возможных нарушениях на предприятиях, а также на основе анализа большого массива данных сможет обнаруживать неочевидные закономерности в моделях поведения работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в работу Федеральной таможенной службы.

    На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил об интеграции модулей по ИИ во все программы высшего образования в России с 2027 года.

    Летом Путин отметил важность внедрения технологий ИИ и роботизации на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

    SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай взял на себя руководство процессом стандартизации технологий интерфейса «мозг – компьютер» (BCI), возглавив секретариат подкомитета при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

    Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

    Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

    Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило часы занятий по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения установило часы внеурочных занятий по ИИ в школах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство просвещения России определило объем внеурочных часов по искусственному интеллекту и информационной безопасности для учащихся средних и старших классов.

    Для учеников 5–6-х классов на курсы по искусственному интеллекту отводится полчаса в неделю, а для 7–11-х классов объем занятий увеличен до одного часа в неделю, сообщает ТАСС.

    Также рекомендовано проводить «Разговоры о важном» по понедельникам для всех классов, а «Россия – мои горизонты» – по четвергам для 6–11-х классов. По понедельникам также предложены курсы по историческому просвещению, по вторникам – финансовая грамотность, по пятницам – занятия для физического развития.

    Курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование с 5-го по 11-й класс, будут занимать от 0,5 до 2 часов в неделю по вторникам и четвергам. На занятия для профильного и углубленного обучения с 7-го по 11-й класс отводится от 1 до 2 часов в неделю по средам и пятницам.

    Кроме того, в программе «Орлята России» для первоклассников выделен час по средам, для 2–4-х классов – два часа по средам и пятницам. Военные сборы и начальная военная подготовка в 8-х и 10-х классах пройдут по отдельному расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе предельный объем внеурочной деятельности для старшеклассников сократили до 680 часов за два года обучения.

    В начале месяца Минпросвещения сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов.

    В прошлом месяце Минпросвещения увеличило минимальную учебную нагрузку на старшеклассников до 2312 часов за два года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации