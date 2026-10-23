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OpenAI уволила трех исследователей за утечку секретов искусственного интеллекта
WSJ: OpenAI уволила трех исследователей за передачу данных о структуре ИИ
Американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией о внутренних моделях искусственного интеллекта.
Разработчик ChatGPT уволил трех сотрудников за передачу посторонним лицам секретных сведений, пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Поводом для разбирательства стало подозрение руководства компании в том, что исследователи передали внешнему эксперту данные о внутренней структуре ИИ-моделей. Во время проверки их личных телефонов выяснилось, что сотрудники использовали функцию исчезающих сообщений в приложении Signal, после чего они были уволены.
Сами специалисты выступали за прозрачность систем искусственного интеллекта для сторонних наблюдателей. В OpenAI заявили, что сотрудники нарушили правила обращения с конфиденциальной информацией, тогда как уволенные исследователи настаивают, что лишь выражали обеспокоенность по поводу новых разработок, делающих системы более сложными для понимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили внутренние системы контроля. В начале месяца гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом нейросетей из-под контроля. В прошлом месяце компания отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.