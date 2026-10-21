Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля
FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение
Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.
В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.
Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.