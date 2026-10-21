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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    21 октября 2026, 06:30 • Новости дня

    Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля

    FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

    Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.

    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

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    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

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    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами

    Швыдкой: Литературу с использованием ИИ необходимо маркировать

    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сравнил литературу, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), с генно-модифицированными продуктами и предложил маркировать такие произведения.

    «Это как генно-модифицированные продукты. Надо ставить соответствующую маркировку. А дальше пускай решает жюри», – приводит слова Швыдкого ТАСС. При этом он отметил, что сам искусственный интеллект выступает лишь инструментом, который заменяет традиционные способы поиска информации, такие как карточки в библиотеках.

    Швыдкой подчеркнул, что ИИ способен находить информацию быстрее, однако качество не всегда бывает на высоте.

    По его словам, к нейросетям следует относиться с благодарностью, но проверять выданную ими информацию нужно очень внимательно, так как ИИ может быть лукав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку.

    В прошлом месяце Швыдкой предупредил о риске выхода ИИ из-под контроля.

    В июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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    19 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага

    Компания Anthropic передала 5% своих акций на общественные инициативы

    Tекст: Мария Иванова

    Американская технологическая компания Anthropic, создавшая чат-бот Claude, передаст 5% своих акций в специально учрежденный «Фонд общественного блага», сообщила пресс-служба разработчика.

    «Мы передаем часть акций Anthropic в Фонд общественного блага Anthropic – новую структуру, доля которой будет увеличиваться по мере роста компании», – заявили в пресс-службе.

    При условии одобрения акционерами в фонд перейдет 5% ценных бумаг предприятия. Они будут распределяться среди некоммерческих организаций для реализации различных общественных инициатив, в том числе для изучения влияния искусственного интеллекта на рынок труда, передает ТАСС.

    В Anthropic заверили, что не станут использовать новую структуру для политического лоббирования.

    Размер переданного пакета акций может быть увеличен на 2% за каждые 50% роста стоимости компании. Кроме того, руководство и сотрудники разработчика также пожертвуют часть своих долей, в результате чего фонд в общей сложности может получить около 20% акций.

    По информации Reuters, в этом году ожидается первичное публичное размещение акций (IPO) Anthropic, которое может стать одним из крупнейших в истории. Капитализацию компании оценивают в 1,5–2 трлн долларов, поэтому стоимость первоначального взноса в 5% может составить 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Anthropic предрекла превращение искусственного интеллекта в компьютерные вирусы.

    В начале месяца разработанная ею ИИ-модель отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве.

    В прошлом месяце разработчик предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    19 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Маск предрек поражение людей от искусственного интеллекта

    Маск допустил поражение человечества от искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может победить людей, и допустил, что сам окажется в числе проигравших.

    «Так много людей будут враз повержены суперубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из них», – написал Маск в соцсети.

    В мире все чаще выражают обеспокоенность по поводу угроз, которые может представлять искусственный интеллект, включая риск выхода технологии из-под контроля, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности.

    Маск, владеющий компанией xAI, и глава OpenAI Сэм Альтман уже согласились с этой идеей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лауреат Нобелевской премии по экономике Кристофер Писсаридес предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В тот же день глава МВФ Кристалина Георгиева назвала опасной зависимость мировой экономики от ИИ.

    На прошлой неделе сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

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    19 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Взломавшего сеть пиццерий с помощью ИИ хакера задержали в Барнауле

    МВД: В Барнауле хакер с помощью ИИ взломал базу данных крупной сети пиццерий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Барнауле хакера, который с помощью искусственного интеллекта взломал базу данных одной из крупнейших сетей пиццерий.

    Сотрудники БСТМ МВД задержали в Барнауле подозреваемого, который применил инструменты искусственного интеллекта для взлома баз данных крупной сети пиццерий. Благодаря новым технологиям время на подготовку кибератак сократилось с нескольких недель до нескольких часов, сообщила Ирина Волк.

    Злоумышленник специализировался на целевых атаках с использованием фишинга и обхода средств защиты. Через виртуальные серверы он получал доступ к информации о заказах, адресах доставок и телефонных номерах клиентов для последующей продажи этих сведений третьим лицам. Атаки преступной группы отличались высокой автоматизацией.

    При обысках правоохранительные органы изъяли технические устройства и программные средства, инфраструктура группировки ликвидирована. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, он отправлен под домашний арест. Полиция продолжает розыск соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хакеры похитили данные 13 тыс. японских полицейских.

    Ранее Рособрнадзор приостановил исследования качества образования из-за кибератак.

    Кроме того, стало известно, что злоумышленники начали активнее использовать искусственный интеллект для взломов.

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    20 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Samsung представила первые наушники с доступом к ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южнокорейская компания Samsung Electronics на следующей неделе начнет продажи своих первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта.

    Устройство под названием Galaxy Buds On поступит в продажу на внутреннем рынке 27 октября. Новинка будет доступна в черном цвете по цене 299 тыс. вон (около 225 долларов), пишет Yonhap.

    Специальный дизайн наушников позволяет слушать музыку и смотреть видео, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Продукт ориентирован на бегунов и людей, которым важно слышать окружающие звуки в повседневной жизни. При разработке корпорация использовала технологии оптимизации на базе искусственного интеллекта с четырехмерными вычислениями.

    «Если в голову внезапно приходит идея, пользователи могут вызвать Gemini Live, чтобы развить ее в ходе разговора, или быстро записать идеи и списки дел с помощью Quick Voice Memo, что делает наушники очень практичными для повседневного использования», – заявил представитель подразделения носимых устройств Samsung Нам Хен Чжон.

    При сопряжении со смартфоном или планшетом наушники поддерживают голосовые команды без помощи рук. Устройство также распознает движения головы пользователя и оснащено сенсорным управлением. График выпуска новинки на рынках других стран пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ. Летом производитель электроники впервые за 25 лет уступил титул самой дорогой корейской компании. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов AI6 для компании Tesla.

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    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

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    19 октября 2026, 06:34 • Новости дня
    Челябинские ученые разработали обучающий курс для рабочих с ИИ-консультантом

    В Челябинске создали курс по бережливому производству с ИИ-консультантом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научная команда Южно-Уральского государственного университета запатентовала дистанционную образовательную программу со встроенной нейросетью.

    За основу курса взяты реальные производственные процессы нефтесервисной компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Программа состоит из теоретического блока, практических заданий, трех мини-игр по системе 5С в офисе, на складе и слесарном участке, а также итогового тестирования. Старший преподаватель кафедры цифровой экономики и информационных технологий университета Владимир Переведенцев отметил комплексность продукта. «По отдельности есть программы, которые делают что-то одно: присутствие, тесты, игрофикацию. А вот чтобы все вместе – и методические материалы, и эффект присутствия на предприятии, и нейросетевое тестирование, и мини-игры в одном решении – такого я не видел», – заявил Переведенцев.

    Курс рассчитан на корпоративные учебные центры, его можно пройти самостоятельно за 16 часов без отрыва от работы. Элементы обучения созданы на основе фотографий и видео реальных рабочих зон. Апробация материалов прошла на 2,5 тыс. слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ФАС впервые возбудила дело о картеле с помощью искусственного интеллекта. До этого Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей. Россия открыла первый центр искусственного интеллекта в Африке.

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    20 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Пекин пообещал защитить DeepSeek после запрета в госструктурах США

    МИД КНР: Пекин обеспечит защиту DeepSeek после запрета в госструктурах США

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая обеспечат защиту национальной высокотехнологичной компании DeepSeek в ответ на запрет применения ее разработок в правительственных структурах США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Мы будем решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий», – заявила она на брифинге, комментируя запрет, передает ТАСС.

    По ее словам, Пекин выступает против политизации научно-технических и торговых вопросов, а также абстрагирования понятия национальной безопасности.

    Министерство внутренней безопасности США ранее запретило использовать в компьютерных системах американского правительства продукцию DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, посчитав ее угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    На прошлой неделе в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В сентябре создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

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    20 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Минпросвещения решило создать центр изучения ИИ в школах

    В России решили создать центр изучения ИИ в школьном образовании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко сообщил, что Министерство просвещения России приняло решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школах.

    Центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, передает ТАСС.

    «Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», – сообщил Максим Костенко.

    Сейчас идет подготовка нормативного акта, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школах. Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ. Также эксперты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании. Президент Владимир Путин поручил развивать суверенный искусственный интеллект.

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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