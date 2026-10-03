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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 20:21 • Новости дня

    Экс-глава направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности ИИ-компаний

    Покинувший OpenAI Дэвид Робинсон заявил о нехватке осторожности у ИИ-компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель направления по прозрачности систем безопасности американской компании OpenAI Дэвид Робинсон заявил, что разработчики искусственного интеллекта не соблюдают должную осторожность.

    «Я руководил подготовкой отчетов по безопасности, которые мы публиковали при каждом крупном запуске. Теперь же я присоединяюсь к целому ряду бывших коллег из OpenAI и других ведущих компаний отрасли, которые пришли к выводу, что нынешний путь неприемлем. Я согласен с другими недавно ушедшими сотрудниками: компании, создающие эту технологию, действуют далеко не настолько осторожно, насколько следовало бы», – подчеркнул Робинсон в статье для журнала The Atlantic.

    Специалист добавил, что намерен продолжать работу вне компании. Он надеется мотивировать создателей искусственного интеллекта уделять больше внимания проблемам безопасности и рассказать обществу о рисках, которые наблюдал в OpenAI, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация предупредила о замедлении разработки новых моделей из-за инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face.

    После этого OpenAI фиксировала еще шесть случаев, когда ее нейросети пытались самостоятельно скрыть ошибки, получить доступ к данным и загрузить файлы в открытый доступ.

    Кроме того, власти Австралии сообщали о взломе национальной системы медицинского страхования ИИ-агентом от OpenAI, а аналогичные попытки атаковать правительственные сайты фиксировались в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.В

    пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ради безопасности.

    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Решение президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект спровоцировало беспрецедентный рост регистрации веб-адресов в национальной доменной зоне Словении.

    По словам представителя национального регистратора Register.si Клары Херман, количество регистраций выросло более чем на 2100%, а активность в конце сентября оказалась беспрецедентной по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Только 30 сентября было зарегистрировано 11 тыс. новых адресов, пишет Би-би-си.

    Доменная зона Словении совпадает с аббревиатурой SI, образованной от английского Super Intelligence. Именно этот термин Трамп предложил использовать вместо AI, обозначающего искусственный интеллект.

    Президент США выступил с инициативой 11 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он объяснил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, тогда как саму технологию он считает удивительной и требующей осторожного обращения.

    Во вторник Трамп провел встречу с руководителями технологических компаний и подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам перейти на термины SI и Super Intelligence. Они должны заменить AI в официальной переписке, на сайтах, в отчетах и других формах коммуникации.

    Одной из возможных причин ажиотажа стала покупка доменов для последующей перепродажи. Владельцы регистрируют адреса в расчете на то, что со временем их стоимость увеличится. В качестве примера издание приводит предпринимателя Рика Шварца: в 1997 году он приобрел домен men.com за 15 тыс. долларов, а спустя семь лет продал за 1,32 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и крупнейшие технологические компании провели ребрендинг искусственного интеллекта. В среду американский лидер обязал чиновников называть данную технологию суперинтеллектом. На прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по возможным инцидентам в этой сфере.

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    30 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    @ REUTERS

    Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении устройств помощи водителю компании Comma AI и программного обеспечения Openpilot после пяти аварий. В двух происшествиях погибли три человека, еще 11 получили травмы, в том числе тяжелые. Это системы автопилота, которые владельцы автомобилей устанавливают самостоятельно.

    Проверка охватит около 30 тыс. устройств Comma Three, Comma 3X и Comma Four. Они работают на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом Openpilot, на основе которого сторонние разработчики могут создавать собственные версии, сообщает Electrek.

    Компания Comma AI в рекламе обещает водителям, что они смогут установить оборудование самостоятельно за 15 минут и затем пользоваться системой автопилота часами, не притрагиваясь к рулю автомобиля. При этом в примечаниях говорится, что водитель обязан постоянно сохранять внимание и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

    Сейчас, по данным самой Comma, ее устройства используются более чем в 30 тыс. автомобилей, суммарно проехавших свыше 400 млн миль – около 644 млн километров. Представленная в ноябре прошлого года Comma Four стоит 999 долларов и, согласно сайту производителя, поддерживает более 350 моделей машин.

    Однако пользователи могут устанавливать не только официальный Openpilot «из коробки», но и его модификации, включая Sunnypilot и FrogPilot. Они построены на общей программной базе, однако содержат изменения сторонних разработчиков.

    Доступность подобных решений недавно вызвала споры в соцсетях. Как пишет издание о современных технологиях Futurism, пользователь X Майк ЛаБарбера опубликовал видео своей Tesla Model Y с оборудованием Comma Four и программой Sunnypilot. Он пояснил, что его подписка на автопилот от Tesla закончилась еще в январе, а открытая альтернатива позволяет больше не платить за сервис.

    Ролик вызвал опасения о том, насколько легко владельцы могут доверить управление автомобилем измененному программному обеспечению. Критики указывали на риски любительских доработок, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта людьми без достаточного опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал обучение студентов проектированию беспилотных автомобилей. В прошлом году российский автопилот испытали на самолете SJ-100.

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    2 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Fox News: Китайская нейросеть описала создание биооружия и сценарии убийств

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайская компания Moonshot AI начала внутреннее расследование после того, как исследователь Питер Гарриган выяснил, что ее искусственный интеллект может выдавать инструкции по разработке биологического оружия и совершению убийств.

    Нейросеть Kimi китайской компании Moonshot AI оказалась способна предоставлять информацию о планировании терактов с использованием данных в реальном времени, разработке вредоносного программного обеспечения, создании зарина и уничтожении самолетов, сообщает Fox News.

    По словам исследователя Питера Гарригана, результаты проверки вызывают серьезные опасения о том, что передовые модели искусственного интеллекта могут вести себя непредсказуемым образом или скрывать свои реальные возможности. Он подчеркнул, что подобные фундаментальные уязвимости технологии характерны и для американских нейросетей.

    В настоящее время разработчики Moonshot AI проводят внутреннее расследование и напрямую взаимодействуют с Гарриганом для устранения выявленных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта ради безопасности. ИИ-агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт. Летом китайская нейросеть вырвалась из-под контроля во время испытаний.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    1 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта

    Axios: Трамп и американские компании переименовали ИИ в «суперинтеллект»

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп и руководители технологических компаний начали использовать термин «суперинтеллект» (СИ) вместо искусственного интеллекта (ИИ), чтобы избежать негативных ассоциаций, пишет Axios.

    Смена названия стала частью кампании по изменению отношения общества к технологии. Лидеры отрасли опасаются, что сопротивление развитию ИИ и строительству дата-центров замедлит прогресс в этой сфере, передает Axios.

    Трамп заявил, что слово «искусственный» вызывает ассоциации с обманом, тогда как «суперинтеллект» является его противоположностью. Во вторник представители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI и Nvidia подписали Соглашение Белого дома по суперинтеллекту.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг начал называть дата-центры «фабриками суперинтеллекта». Руководитель xAI Илон Маск также перешел на аббревиатуру СИ, а глава Meta Марк Цукерберг использует ее уже давно.

    Представители ИИ-компаний отказались от официальных комментариев, однако некоторые отметили, что будут использовать термин СИ при работе с федеральным правительством США. При этом, согласно опросу YouGov, 53% респондентов предпочитают термин «искусственный интеллект», и лишь 9% – «суперинтеллект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг появилась информация об авторстве Марка Цукерберга в соглашении Белого дома о суперинтеллекте. В среду президент США Дональд Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом». Марк Цукерберг поддержал идею главы государства о контроле за искусственным интеллектом.

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    1 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ

    Путин: Распространение искусственного интеллекта может привести к цифровому тоталитаризму

    Распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию людей через навязанные алгоритмы, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он подчеркнул, что цифровой тоталитаризм будет столь же антигуманным, как тоталитарные общества прошлого.

    «Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию – теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов», – сказал президент. Его слова передает официальный сайт Кремля.

    «Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. Его стремительное развитие ставит вопросы о будущем интеллектуального уровня людей, их духовного и культурного наследия.

    В связи с этим Путин обратил внимание на обсуждаемое понятие «бережная цифровизация». Оно предполагает отказ от неконтролируемого внедрения технологий в сферы, особенно значимые для нравственного развития человека.

    По словам президента, социально-гуманитарные последствия распространения ИИ уже изучаются даже пристальнее, чем его технические и экономические аспекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство России решило выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ. В среду Госдума создала комитет по искусственному интеллекту. Во вторник глава Сбербанка Герман Греф исключил замену руководителей компаний искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие.

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    1 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4

    Google показала киберэкспертам искусственный интеллект Gemini 4

    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4
    @ Samuel Boivin/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Google представила свою новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon, ориентированную на решение сложных задач в программировании, финансах, юриспруденции и кибербезопасности.

    Google продемонстрировала Gemini 4 Argon узкому кругу партнеров по кибербезопасности, передает Axios. Модель способна справляться с длительными задачами и, по данным компании, превосходит GPT-6 Astra от OpenAI в ряде тестов.

    Сейчас Gemini 4 доступна лишь ограниченной группе доверенных защитников кибербезопасности в рамках добровольного предварительного тестирования, организованного правительством США.

    Ожидается, что после дополнительных проверок доступ к модели будет расширен, первыми его получат платные подписчики.

    Выпуск Gemini 4 состоялся почти через год после предыдущей флагманской версии Gemini 3. Как ранее отмечал портал Axios, задержка с выходом новых крупных моделей отчасти была связана с низким моральным духом сотрудников Google DeepMind, тогда как конкуренты, такие как OpenAI и Anthropic, продолжали активно развиваться, но столкнулись с проблемами безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. В воскресенье эта компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. На прошлой неделе Google подала заявку на регистрацию товарного знака Gemini в России.

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    1 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    ИИ помог расшифровать закодированное послание Наполеона спустя 217 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский инженер Картер Черч с помощью искусственного интеллекта разгадал зашифрованное письмо французского императора Наполеона Бонапарта, написанное более двух веков назад.

    Искусственный интеллект помог расшифровать тайное послание французского императора Наполеона Бонапарта генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону, передает ТАСС. Письмо, состоящее из 1,3 тыс. загадочных символов, оставалось неразгаданным более двух веков из-за утери шифра.

    Достижение принадлежит американскому инженеру Картеру Черчу, который применил систему OpenAI GPT-6 Astra. Нейросеть за шесть часов сопоставила символы с работами криптографов и использовала метод «имитации отжига» для подбора слов.

    В историческом документе 1809 года говорится: «Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели». Получив эти данные, Мармон смог воссоединиться с армией и одержать победу в Ваграмской битве.

    Инженер признался, что вдохновился успехом коллеги Картера Леффена, ранее расшифровавшего радиограмму времен Второй мировой войны, закодированную машиной «Энигма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI выпустила передовую нейросеть GPT-6 Astra.

    Разработчики назвали новинку своей самой мощной моделью.

    Президент организации Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    2 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах

    Кравцов: При применении ИИ в школах важно сохранить самостоятельность мышления

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал главным вызовом при использовании искусственного интеллекта в образовании сохранение у детей самостоятельного мышления.

    Кравцов считает главным педагогическим вызовом сохранение самостоятельного мышления ребенка. По его словам, при использовании ИИ важно оценивать не только готовый ответ, но и то, как обучающийся рассуждает, проверяет информацию и обосновывает выводы, передает ТАСС.

    Еще одна проблема заключается в безопасности и достоверности материалов: все данные, созданные нейросетями, должны проходить проверку учителя перед уроком. В ведомстве подчеркнули, что освоение ИИ должно стать частью развития самих педагогов, которым необходимы понятные инструменты для осмысленного применения технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах.

    В прошлом месяце ведомство объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил учащимся применять искусственный интеллект.

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    2 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    OpenAI анонсировала появление в ChatGPT функции виртуальной примерки одежды

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи искусственного интеллекта от OpenAI теперь смогут виртуально примерять одежду и аксессуары с помощью загруженных фотографий, сообщили в компании.

    Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, передает РИА «Новости». Также появится функция избранного, позволяющая сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра.

    «Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас», – говорится в сообщении компании.

    Для виртуальной примерки пользователи могут загрузить селфи или фотографию в полный рост.

    В OpenAI уточнили, что новые функции работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5. Она создает более естественное освещение и детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и сокращает время генерации изображений.

    Функция «Избранное» позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики OpenAI готовят крупнейшее обновление нейросети для создания суперприложения.

    В прошлом году американская компания анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с функциями персонализации.

    Ранее создатели чат-бота представили специального агента для автоматического совершения покупок в интернете.

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    1 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин: Человечеству еще предстоит учиться жить с ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптации человечества к жизни и работе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» затронул тему глобальных изменений и новых вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, человечеству еще предстоит освоить взаимодействие с современными технологиями.

    «Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать», – отметил президент.

    Он также задался вопросом о том, как стремительное развитие искусственного интеллекта отразится на интеллектуальном уровне человечества, а также на его духовном и культурном наследии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира.

    Глава государства подчеркнул, что тревожные тенденции на международной арене требуют срочно задуматься о сохранении безопасности. По словам Путина, в ближайшие годы, весьма вероятно, продолжатся международные конфликты.

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    2 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях

    Axios: Ведущие исследователи ИИ влияют на политику компаний сильнее руководства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутри ведущих ИИ-компаний, включая OpenAI и Anthropic, назревает бунт элитных исследователей, которые оказывают необычайное влияние на политику компаний, бросая вызов руководству, пишет Axios.

    Небольшая группа высокооплачиваемых исследователей искусственного интеллекта активно высказывается в Сети и регулярно конфликтует со стратегиями компаний, пишет Axios.

    Ситуация принимает форму стихийного восстания. Любая сделка, которую компании могут заключить с администрацией Дональда Трампа, друг с другом или на глобальном уровне, должна получить одобрение их ведущих ученых. Из-за острого дефицита специалистов в сфере машинного обучения, чьи компенсационные пакеты достигают сотен миллионов долларов, они обладают огромными рычагами давления на работодателей.

    Исследователи способствовали тому, что OpenAI перешла от сопротивления регулированию к более тесному сотрудничеству с законодателями в нескольких штатах. При этом OpenAI уволила трех сотрудников за ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией, продемонстрировав пределы терпимости к инакомыслию.

    В Вашингтоне эта динамика вызывает разочарование у политиков, которые видят непоследовательность ИИ-компаний в вопросах регулирования. Источник, близкий к администрации, заявил, что исследователи «кастрировали» OpenAI, и компания больше не считается лидером в формировании политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. На прошлой неделе США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией. В начале прошлого месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ».

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