Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Bloomberg: Внедрение ИИ сократило число молодых сотрудников
Bloomberg: Внедрение ИИ создает рабочие места для старших сотрудников
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) компаниями приводит к созданию новых рабочих мест, однако эта тенденция благоприятствует старшим сотрудникам, в то время как занятость среди молодых специалистов снижается.
Согласно результатам исследования, охватившего 41 страну, компании, внедряющие искусственный интеллект, создают больше рабочих мест по сравнению с теми, кто этого не делает. При этом рост занятости в значительной степени благоприятствует сотрудникам старшего звена в ущерб младшим специалистам, передает Bloomberg.
Авторы исследования проанализировали 1,25 млрд вакансий и 154 млн записей о трудоустройстве за период с января 2021 года по март 2026 года. Исследователи выяснили, что за пять лет число сотрудников на руководящих должностях в компаниях, использующих ИИ, выросло на 6,7%. За тот же период занятость среди младшего персонала сократилась на 3%, а доля молодых специалистов снизилась на 1,9 процентного пункта.
Тенденция к сокращению численности персонала низшего звена наблюдалась в Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании и других странах. Авторы исследования отметили, что ИИ позволяет экономить на труде младших специалистов, но увеличивает потребность в опытных кадрах. Сокращение числа нанятых начинающих специалистов более ощутимо в экономиках с высоким уровнем благосостояния и цифровизации.
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