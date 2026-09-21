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    Нервозный немец – опасный немец

    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    21 сентября 2026, 00:30 Мнение

    Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    Итоги очередных земельных выборов в Германии – Мекленбург – Передняя Померания и Берлин (после Саксонии-Анхальт две недели назад) подтверждают тенденцию. Дело не в ситуативных успехах одних и неудачах других, а в демонтаже партийной системы, ставшей за десятилетия настолько привычной, что она казалась абсолютно незаменимой, естественной.

    Дихотомия консерваторы (христианские демократы) – социалисты (социал-демократы) была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны. Она придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века, и позволяла рассчитывать на эффективное управление через чередование нарративов в дозволенных рамках.

    Поскольку потрясение было наиболее сокрушительным именно в случае Германии, и она представляла собой центр всего идейно-политического противостояния холодной войны, там упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко. Если не брать маргинальные проявления, то расширение политического поля произошло дважды – появление зелёных в 1980-е годы и Левых – после объединения. Зелёные отражали необходимость кооптации в истеблишмент бунтарской прослойки 68-го года, а Левые (в девичестве Партия демократического социализма, наследница хонеккеровской СЕПГ) – обеспечить хотя бы формальное представительство не перековавшейся моментально части населения бывшей ГДР.

    Сегодняшние сдвиги знаменуют завершение упорядоченной политической линии. Начальству «народных партий» (те самые ХДС и СДПГ) удобнее всего сводить проблему к фактору АдГ, соответственно – весь пафос: что с ней делать. Между тем, основная коллизия – в дроблении всего электорального поля и утрате той самой гарантированной социально-политической управляемости.#{related

    Способность АдГ в её сегодняшнем состоянии чем-либо править и не дискредитировать себя немедленными провалами сомнительна, у партии нет ни кадров, ни внятных идей по большинству вопросов, выходящих за рамки миграционной темы. Что же касается остальных партий, то главное изменение – движение Германии к стандарту менее крупных европейских стран, например, Бельгии или Нидерландов либо сегодняшней Австрии. Это означает неустойчивые кабинеты из нескольких партий разного толка.

    Само по себе такое устройство не новость и многие государства существуют с ним вполне неплохо. Но Германия – страна особенная, социально-политически не очень гибкая и не любящая суеты. Если и когда политическое пространство начнёт крошиться, например, начнутся внутренние процессы в ХДС и СДПГ, общая нервозность станет повышаться. А нервозный немец – опасный немец.

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