Наблюдатели: Избирательная система России показала современный подход к голосованию

Наблюдатели за выборами 2026: Голосование в России прошло организованно и безопасно

Tекст: Олег Исайченко

«Прошедшие выборы оказались непростыми, но очень интересными. Шла сложная, многоаспектная кампания сразу на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Такая конфигурация возникает раз в пять лет», – сказал политолог Владимир Шаповалов, подчеркнув, что впервые депутатов избирали и исторические регионы России.

«Ранее там проходили президентские, региональные и муниципальные выборы, но представительства в нижней палате парламента еще не было – теперь оно появится. Одновременно эти выборы проходят в условиях масштабной гибридной атаки, которая включает информационную и психологическую составляющие», – добавил он.

Однако избирательная система России выдержала все испытания, что подтверждают и наблюдатели. Как подчеркнула член ЦИК Алена Булгакова, в стране сформирована уникальная система независимой профессиональной оценки процесса голосования, в которой активно участвуют граждане РФ. Также имеются и механизмы международного контроля. По ее словам, в дни голосования на избирательные участки были направлены более 380 тыс. наблюдателей и почти 125 тыс. из них представляли общественные структуры.

«Мы видим прозрачные и честные выборы. Как бывший депутат и активный участник избирательного процесса, могу сказать, что понимаю значение качественной организации голосования. В России для избирателей созданы все условия, чтобы каждый мог выразить свою позицию», – делится впечатлениями Эльшад Мирбашир-Оглы, бывший член Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Он уточнил, что имеющиеся в стране цифровые инструменты участия в выборах расширяют возможности участия граждан в голосовании. С тем, что российская избирательная система отличается современностью и развитой инфраструктурой общественного наблюдения, согласна и Бану Нургазиева, президент гражданского альянса Казахстана. По ее мнению, цифровизация становится естественной частью электоральных процедур.

Высокий уровень организации выборов отмечает и Иван Костич, председатель сербской партии «Двери». «Я был депутатом сербского парламента дважды и участвовал в парламентских выборах в Сербии. То, что я увидел сегодня в Москве, производит впечатление: все очень организованно, а главное – безопасно», – заключил политик.

Напомним, в Москве проходит Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов. Госдума – 2026». В рамках мероприятия состоялась экспертная дискуссия «Выборы: взгляд наблюдателей», которая была посвящена оценкам избирательного процесса со стороны российских и зарубежных наблюдателей. «Ночь выборов» традиционно проводится с 2017 года. Это главная экспертная площадка страны в Единый день голосования, центральной темой которой выступает обзор итогов голосования и осмысление образа будущего России.

Ранее в России завершились выборы в Госдуму. Итоговая явка составила 56,6%, что является рекордным показателем.

К 23:09 мск обработано 28,73% голосов. По предварительным данным, лидирует «Единая Россия» – партию поддержали 56,9% избирателей. На втором месте идет КПРФ (13,9%). Тройку лидеров замыкает ЛДПР, в пользу которой высказались 9,3% граждан. Четвертая позиция пока принадлежит «Новым людям» (8%), а пятая – «Справедливой России» (5,2%). Остальные политические силы к текущему часу пятипроцентный барьер не преодолели.