Дроны убили двух и ранили четырех мирных жителей в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Два человека погибли, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он в Max-канале.



Пушилин сообщил, что в поселке Корсунь городского округа Енакиево при ударе по грузовику погиб 46-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения средней степени тяжести.

На трассе Урзуф – Бердянск возле села Бабах-Тарама в Мангушском округе атака на автомобили привела к гибели одного человека и ранению 39-летнего мужчины.

Еще один инцидент произошел на автодороге Шахтерск – Донецк вблизи поселка Сердитое, где пострадал 28-летний водитель грузовика. В Центрально-Городском районе Горловки после атаки на легковой автомобиль ранения получил 40-летний местный житель.

Кроме того, повреждения получили два жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, а также два грузовых и два легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Енакиево, Мангушском, Шахтерском и Ясиноватском округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 19 сентября атаковал пассажирский автобус в Горловке. При атаке ВСУ на ДНР 17 сентября три человека погибли, четверо детей и взрослые ранены.



