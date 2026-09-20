Эксперт Корякин: Результат «Единой России» может превысить данные экзитполов

Эксперт Корякин объяснил, почему экзитполы могут недооценивать результат ЕР

Tекст: Олег Исайченко

«Данные экзитполов отражают тенденцию, но не итоговую картину выборов. Согласно опросам ВЦИОМ и ИНСОМАР, партия «Новые люди» демонстрирует уверенный рост по сравнению с кампанией 2021 года. У ЛДПР зафиксирован небольшой прирост поддержки, а у КПРФ – снижение показателей», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

«Что касается «Справедливой России», то преодоление барьера в 5% станет большой удачей для фракции», – считает он. Собеседник также обратил внимание на весьма высокий уровень голосования за «Партию пенсионеров», которая, по результатам опросов, может набрать более 3% голосов.

Впрочем, напомнил спикер, эти цифры неполные. «Как следует из данных ИНСОМАР, в ходе экзитпола 35,6% не стали говорить, за кого они отдали голос. Эти проценты могут сильно повлиять на итоговый результат, – указал эксперт. – Кроме того, экзитполы не охватывают всех избирателей. Так, социологи не проводили опросы в исторических и приграничных регионах России, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах. Также невозможно зафиксировать в рамках экзитпола голоса военнослужащих и участников ДЭГ».

На этом фоне спикер допустил, что результат «Единой России» может оказаться выше представленных ВЦИОМ и ИНСОМАР, поскольку неохваченными оказались категории избирателей, традиционно демонстрирующие более провластные настроения. «В прифронтовых регионах наблюдался высокий уровень досрочного голосования, обусловленный соображениями безопасности. Скажем, в Севастополе досрочно проголосовали 134 тыс. человек, в том числе военные. Они вполне могли отдать голос за ЕР, и в таком случае это усилит позиции фракции», – рассуждает Корякин.

Как бы то ни было, данные экзитполов показывают: у «Единой России» уверенное большинство и фактически контроль над Госдумой. «По всей видимости, партия не только преодолевает уровень поддержки избирателей в 50%, но и в итоге покажет более убедительный результат по сравнению с прошлой думской кампанией», – заключил политконсультант.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва завершились. Участки закрыты по всей стране и начался подсчет голосов. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. Это исторический максимум – на первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. При этом итоговая явка на платформе ДЭК – 90,87%, приводит данные Минцифры.

По результатам опросов на выходе с избирательных участков партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов, сообщается на сайте ВЦИОМ*. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР), «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%, «Партия пенсионеров» – 3,1%. **

Социологи не проводили опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также невозможно охватить экзитполами действующих военнослужащих и тех избирателей, кто проголосовал через ДЭГ.

* Исследование проводилось на 1 755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

** Опрос проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.