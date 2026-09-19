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Диверсанты попытались сорвать выборы на Дальнем Востоке
Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи на Дальнем Востоке
Злоумышленники преднамеренно повредили магистральный кабель на Дальнем Востоке для срыва голосования, однако специалисты оперативно восстановили доступ к интернету в четырех регионах.
Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи на Дальнем Востоке России. Инцидент затронул инфраструктуру фиксированного интернета, передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
Из-за преднамеренного повреждения линии оптической связи произошли перебои в сети, однако сейчас доступ полностью восстановлен в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В ведомстве подчеркнули, что целью злоумышленников был срыв проходящего голосования на выборах депутатов в Госдуму.
«Очередная попытка помешать проведению выборов. Она не удалась: голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены», – заявили представители министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед выборами западные спецслужбы собирали личные данные россиян для подготовки диверсий. Противник пытался сорвать процесс голосования с помощью террористического и информационного давления.
В августе власти Камчатского края ограничивали доступ к интернету из-за ремонта подводной волоконно-оптической линии связи.