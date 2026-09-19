Явка на электронном голосовании превысила 70%

ЦИК: Явка на ДЭГ на федеральной платформе превысила 70%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Показатель активности избирателей на федеральной платформе для электронного голосования уже превысил 70%. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев в ходе международной конференции «Выборы в период турбулентности».

«На сегодняшний день явка на дистанционное электронное голосование уже была за 70% – то есть записавшиеся люди активно голосуют и используют свои возможные способности», – подчеркнул представитель ведомства.

Булаев также уточнил, что традиционно итоговая явка участников дистанционного формата голосования превышает отметку в 90%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 2,9 млн россиян.

При этом, московская система ДЭГ всю ночь беспрерывно подвергалась мощным хакерским атакам. К полуночи первого дня выборов общая явка избирателей по федеральному округу превысила 29%.