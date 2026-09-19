Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
На федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 2,9 млн человек
На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 2,9 млн россиян.
По данным на утро субботы, опубликованным на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием, явка составила 72% от числа зарегистрированных участников.
Среди регионов-лидеров по числу отданных голосов оказались Смоленская, Новгородская, Магаданская и Костромская области, Республика Марий Эл и Чувашия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва через систему дистанционного электронного голосования.
Хакерские атаки на портал «Госуслуги» и систему ДЭГ при этом показали нулевую результативность.
В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.
В 2026 году ДЭГ применяется в 32 регионах. Жители Москвы также могут голосовать онлайн, но в столице применяется собственная платформа ДЭГ на портале mos.ru.