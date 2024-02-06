Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина

Tекст: Валерия Городецкая

О планах в скором времени взять интервью у российского лидера Карлсон сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

Карлсон объяснил свое решение тем, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Он сообщил, что заявил, что его команда сама оплатила поездку в Москву. При этом Белый дом дважды пытался сорвать интервью с Путиным.

Карлсон отметил, что интервью будет опубликовано в соцсети X – Илон Маск обещал не блокировать его.

Ранее американский журнал Newsweek сообщал, что посетивший на днях Москву американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Телеведущий Владимир Познер призвал не пытаться угадать, каким темам будет посвящено интервью.