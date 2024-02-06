Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.21 комментарий
Карлсон захотел взять интервью у Зеленского
Карлсон раскритиковал американские интервью с Зеленским и собрался добиваться собственной беседы с президентом Украины
Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».
Карлсон отметил, что пресса США уже не раз «общалась с людьми с Украины», а также взяла много интервью у Зеленского. «Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится», – приводит слова Карлсона ТАСС.
По мнению журналиста, интервью, которые украинский лидер уже давал в США, не были «традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии». Карлсон считает, что такие интервью «специально разработаны для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности» США в конфликт в Восточной Европе. Карлсон возмутился тем, что «это не журналистика», а «государственная пропаганда в наихудшем ее проявлении, та, которая убивает людей».
По его словам, американские политики и СМИ «продвигали иностранного лидера как новый потребительский бренд», но никто из западных журналистов «не озаботился тем, чтобы взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в этот конфликт – Владимира Путина».
Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.