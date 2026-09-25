В Польше резко участились нападения на украинских беженцев

Посол Украины заявил о росте числа нападений на украинцев в Польше

Tекст: Мария Иванова

Количество нападений на украинских граждан в Польше увеличилось на 30% на фоне дипломатического кризиса между Варшавой и Киевом, передает ТАСС.

«Мы действительно прошли довольно сложную эмоциональную страницу наших отношений. Наверное, это был один из крупнейших кризисов в двусторонних отношениях. Конечно, уроки из этого стоит вынести, в то же время последствия никуда не делись», – рассказал посол Украины в Польше Василий Бондарь.

По его словам, в Польше сейчас проживает около 2 млн украинцев, что вызывает социальное напряжение. В 2024 году было зафиксировано 267 случаев агрессии, в 2025 году – 275, а за первую половину 2026 года – уже 180 случаев.

Дипломат отметил, что снижение накала страстей на политическом уровне не означает решения всех проблем. Украинцы в Польше часто испытывают тревогу и боятся говорить на родном языке в общественных местах. Посольство даже подготовило специальное руководство по действиям в кризисных ситуациях.

Отношения между странами обострились после того, как Владимир Зеленский присвоил имя героев УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, находящиеся в Польше беженцы пожаловались на травлю из-за родного языка.

Европейские СМИ зафиксировали рост преступлений на национальной почве на 30%.

Глава польского правительства Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.