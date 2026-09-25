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    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 11:11 • Новости дня

    Земля избежала мощной магнитной бури после воздействия корональной дыры

    ИКИ РАН отметил отсутствие магнитной бури после воздействия корональной дыры

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое воздействие корональной дыры оказалось слишком слабым для возникновения магнитной бури, ограничившись лишь кратковременным ростом индекса активности до желтого уровня, отметили ученые.

    Ожидавшееся накануне геомагнитное возмущение прошло по мягкому сценарию, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Индекс активности кратковременно достиг желтого уровня, но пик события уже миновал, хотя ученые еще сохраняют вероятность новых колебаний на уровне 30%.

    Первый месяц осени демонстрирует необычно низкую геомагнитную активность. За прошедшие дни зафиксирована лишь одна слабая буря, тогда как в августе наблюдалось четыре подобных эпизода, а в марте – семь. Специалисты объясняют это заметным спадом вспышечной активности светила.

    Солнце находится в своеобразной депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из этого состояния пока нет. До конца сентября магнитосфера планеты останется спокойной, а существенные изменения возможны не ранее следующего месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 24 сентября из-за крупной корональной дыры.

    В прошлом месяце геомагнитная активность Солнца опустилась до минимальных значений.

    Влияние подобных корональных дыр поддерживает повышенную скорость солнечного ветра для возмущения магнитного поля планеты.

    24 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    «Бюро 1440» начало разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Бюро 1440» разрабатывает новое поколение спутников, сообщил в четверг заместитель гендиректора компании Дмитрий Агафонов.

    Отечественный разработчик космической техники ведет создание обновленных орбитальных аппаратов, передает РИА «Новости».

    По словам топ-менеджера, компания использует данные, полученные в ходе практических испытаний с клиентами, для совершенствования своих технологий.

    «У нас есть трек, который не публичен и мало виден, но это, по сути, создание нового поколения аппаратов, доработка текущего поколения аппаратов. Все это на базе фактов, которые мы собираем в реальном времени с тестов с нашими клиентами», – пояснил Дмитрий Агафонов во время выступления на отраслевом мероприятии Satcomrus.

    Известно, что в марте и июле 2026 года состоялись первые два запуска спутников в рамках формирования группировки «Рассвет». К 2027 году предприятие намерено запустить круглосуточную услугу широкополосной передачи данных через спутники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

    В сентябре отечественная система «Рассвет» обеспечила бесперебойный доступ в интернет на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Президент Владимир Путин высоко оценил возможности этой низкоорбитальной спутниковой группировки.

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    22 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о продолжении эксплуатации ракет «Союз-2.1а»

    Роскосмос: Использование ракет «Союз-2.1а» будет продолжено наряду с «Союз-2.1б»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскосмос сохранит использование ракет-носителей «Союз-2.1а» для пилотируемых полетов и запусков спутников параллельно с более современной модификацией, сообщили в госкорпорации.

    Роскосмос продолжит использовать ракеты «Союз-2.1а» для запусков автоматических космических аппаратов и полетов на МКС, несмотря на применение более современного носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном канале организации в Max.

    «На фото эти ракеты почти не отличить: тот же силуэт, те же ступени, тот же узнаваемый облик «Союза». Ключевое отличие – двигатель третьей ступени. «Союз-2.1а» – это РД0110 (11Д55), «Союз-2.1б» – более энергоэффективный и современный РД0124 (14Д23)», – говорится в сообщении.

    Сейчас ракета-носитель «Союз-2.1б» адаптирована для запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках пилотируемой программы. Применение этих ракет в дальнейшем позволит доставлять больше полезного груза к МКС и к будущей Российской орбитальной станции, а также расширит линейку носителей в пилотируемой космонавтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ракета-носитель «Союз-2.1а» с экипажем 75-й экспедиции стартовала с космодрома Байконур.

    В апреле этот носитель отправил к Международной космической станции грузовой аппарат «Прогресс МС-34».

    Представители НАСА назвали данный запуск российского космического корабля безупречным.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву сильном тумане

    Тишковец: Утром в среду в Москве ожидается сильный туман

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду утром жителей столицы ожидает плотный туман, из-за которого видимость на дорогах сократится до одного километра и менее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец предупредил жителей столицы о сложных метеоусловиях, передает РИА «Новости». По словам эксперта, ливневые дожди, которые начались во вторник вечером, продлятся до середины ночи.

    «А с трех до шести часов утра, когда осадки прекратятся, при температуре воздуха не ниже плюс 15 возможны туманы с ухудшением видимости до одного километра и менее», – рассказал синоптик. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в утренние часы.

    В середине сентября столичный комплекс городского хозяйства предупредил водителей о сильном ночном тумане.

    Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал появление обильных рос из-за холодной земли.

    В начале месяца столичное управление МЧС призвало автомобилистов сбавить скорость ради безопасности.

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    23 сентября 2026, 11:15 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос запланировал повысить точность ГЛОНАСС до 2,8 метра

    Роскосмос анонсировал повышение точности навигационной системы ГЛОНАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил о планах повысить точность навигационной системы ГЛОНАСС с восьми до 2,8 метра к 2027 году.

    В 2027 году точность российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вырастет почти в три раза и составит 2,8 метра вместо нынешних восьми, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, сейчас формируется технологический облик нового поколения спутниковой группировки. Ожидается, что данная мера позволит развивать технологии навигации, а также увеличить устойчивость и надежность системы.

    Планы развития группировки были представлены на совещании в Москве, посвященном итогам реализации национального проекта «Космос» за третий квартал 2026 года. Главной целью проекта названо обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности ракетно-космической отрасли страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе глава госкорпорации рассказал об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    В начале недели Баканов выступил с заявлением о продлении сроков эксплуатации МКС.

    В этом месяце ведомство собрало рекордные 12 тыс. заявок от желающих вступить в отряд космонавтов.

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    24 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Киргизия анонсировала первый запуск собственного спутника на орбиту

    Минсельхоз: Киргизия выведет свой первый спутник на орбиту в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале октября Киргизия впервые в своей истории запустит в космос собственный спутник, разработанный местными специалистами для нужд сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

    Киргизия в начале октября впервые отправит в космос собственный спутник, передает ТАСС. Аппарат, разработанный ОАО «Кыргыз Асман», представил зампредседателя кабинета министров республики Эрлист Акунбеков.

    «Это первый случай, когда разработка и сборка спутника были осуществлены в Кыргызстане, реализация проекта заняла около двух с половиной лет. В настоящее время ведется подготовка к запуску: старт спутника запланирован на первую неделю октября с территории штата Калифорния (США)», – сообщили в пресс-службе.

    Космический аппарат предназначен в первую очередь для нужд сельского хозяйства. Данные со спутника позволят мониторить посевы, оценивать последствия ЧС, анализировать состояние пастбищ и прогнозировать урожайность. Также он поможет отслеживать изменения ледников и окружающей среды.

    В настоящее время специалисты завершают сборку основных компонентов, установку оборудования и тестирование систем. После этого аппарат будет полностью готов к запуску.

    В конце прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о старте работ по отправке первого национального спутника.

    В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по запуску трех новых космических аппаратов.

    В мае Южная Корея успешно вывела на околоземную орбиту сельскохозяйственный спутник с американской базы.

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    24 сентября 2026, 14:39 • Новости дня
    ЦНИИмаш сообщил о планах повысить пропускную способность российских спутников

    ЦНИИмаш: В России разработают полезную нагрузку для спутников связи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полезную нагрузку для спутников связи с очень высокой пропускной способностью будут разрабатывать в России, сообщил генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам – заместитель гендиректора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин.

    Российские специалисты приступят к разработке перспективного оборудования для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

    Выступая на конференции Satcomrus, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин отметил: «Мы поставили задачу… что необходимо переходить к новым гибким цифровым полезным нагрузкам, потенциал которых возможен до 100 гигабит в секунду».

    По словам специалиста, в настоящий момент столь мощные устройства не требуются. В будущем государственная корпорация «Роскосмос» планирует согласовать с оператором «Космическая связь» более скромные параметры. Однако в качестве доступной отечественной технологии задача уже поставлена. В следующем году планируется развернуть работы по созданию компонентов аппаратуры.

    Ерохин признал, что процесс импортозамещения в отечественном спутникостроении привел к снижению пропускной способности. Согласно представленным данным, к 2030 году общий показатель российских аппаратов достигнет 101 гигабита в секунду, но к 2035 году может упасть до 79,8 гигабита в секунду. В то же время зарубежные производители активно увеличивают этот параметр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин пообещал обеспечить все потребности населения страны в спутниковой связи к 2030 году.

    В июле Россия вывела на орбиту вторую группу аппаратов низкоорбитальной системы «Рассвет».

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить первые спутники для прямого доступа к интернету с мобильных телефонов в 2027 году.

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    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

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    23 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    Минэкономразвития и Роскосмос обсудили туризм на космодроме Восточный

    Роскосмос: Баканов и Решетников обсудили создание туров на Восточный

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр экономического развития Максим Решетников рассмотрели возможность создания уникального туристического продукта на базе космодрома Восточный.

    Руководители ведомств провели совещание, на котором обсудили необходимость формирования туристического маршрута в категории промышленного туризма, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    На встрече также затрагивалась реализация национального проекта «Космос» и основные направления развития российской космической отрасли. В качестве главного драйвера экономики космоса участники назвали частные инвестиции, развитие стартапов по производству и запуску спутников, а также ускорение коммерциализации отрасли.

    Подводя главные итоги третьего квартала этого года, стороны отметили успешный запуск гидрометеорологического спутника для передачи данных об облачном покрове и атмосфере. Кроме того, состоялся первый пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

    Представители ведомств обратили внимание на формирование технологического облика нового поколения ГЛОНАСС, благодаря которому точность навигации должна значительно вырасти к следующему году. Еще одним важным достижением квартала стало составление наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск с нового комплекса на космодроме Восточный.

    Весной он лично проинспектировал ход строительства объектов на территории космодрома.

    В апреле стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию.

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    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

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    23 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Аномальное тепло в Москве разбудило дождевых червей

    Аномально теплая ночь и ливни спровоцировали массовый выход червей в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летнее тепло и грозовые ливни в Москве вызвали массовое появление дождевых червей на поверхности земли.

    В столице прошедшая ночь оказалась по-летнему теплой, из-за чего на поверхность массово выползли дождевые черви, написал метеоролог в своем Telegram-канале.

    Минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ достигла плюс 12,5 градуса, а в центре города составила плюс 13,4 градуса. Эти показатели на шесть градусов превышают ночную климатическую норму сентября и соответствуют значениям июля.

    В Подмосковье самые высокие значения зафиксировали в Сергиевом Посаде, Черустях и Электроуглях. Выпавшие осадки заполнили ходы и вытеснили воздух из почвы, в результате чего черви оказались на поверхности.

    Подобное явление абсолютно нетипично для конца сентября. Обычно в это время температура почвы остывает, из-за чего черви становятся малоподвижными и уходят в более глубокие слои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве.

    Во вторник метеорологи назвали опасную для здоровья жителей столицы погоду.

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    23 сентября 2026, 09:28 • Новости дня
    Роскосмос: Миссия Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым отправится к МКС 1 октября

    Роскосмос: Старт Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым к МКС состоится 1 октября

    Tекст: Мария Иванова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, запланирован на 1 октября, сообщили в Роскосмосе.

    Старт миссии Crew-13 с космодрома на мысе Канаверал планируется 1 октября в 18:10 по московскому времени, сообщает Роскосмос со ссылкой на данные НАСА.

    Вместе с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым.

    В прошлом месяце Роскосмос сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

    В феврале госкорпорация назвала космонавта для полета на корабле Crew Dragon.

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    23 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала прекращение дождей в столичном регионе к выходным

    Синоптик Позднякова спрогнозировала сухую погоду в Москве в грядущие выходные

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова пообещала жителям московского региона сухую погоду без осадков в предстоящие субботу и воскресенье.

    Осадки окончательно покинут столицу к концу текущей рабочей недели, передает РИА «Новости». Метеорологи ожидают существенное улучшение погодных условий. «Дожди в столичном регионе закончатся к выходным», – рассказала Позднякова.

    Специалист добавила, что в субботу и воскресенье москвичей ожидает комфортная осенняя погода. По ее словам, в эти два выходных дня осадки на территории города совершенно не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Росгидрометцентр предупредил москвичей о сильных дождях с грозами.

    В конце августа Татьяна Позднякова спрогнозировала порывистый ветер до 14 метров в секунду.

    В середине лета синоптики пообещали жителям столичного региона постепенное снижение температуры воздуха.

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    24 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Китай вывел на орбиту четвертую группу спутников «Яогань-40»

    CASC: Ракета «Чанчжэн-6А» успешно вывела на орбиту спутники «Яогань-40»

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Ракета-носитель «Чанчжэн-6А» стартовала с космодрома Тайюань и вскоре после запуска успешно доставила космические аппараты на заданную орбиту, передает РИА «Новости».

    Группа спутников «Яогань-40» предназначена для исследования электромагнитной обстановки и проведения соответствующих технологических испытаний.

    В CASC отметили, что «Чанчжэн-6А» является новым поколением ракет-носителей. Она способна обеспечить различные варианты массовых запусков, включая вывод одного спутника на орбиту и последовательный или параллельный запуск нескольких аппаратов. Ее грузоподъемность при выведении на солнечно-синхронную орбиту составляет не менее 6,5 тонны.

    Состоявшийся запуск стал 670-м по счету для ракет семейства «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.

    В прошлом месяце Пекин отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    Весной китайская сторона запустила космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции.

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    25 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Синоптик: Аномально долгое бабье лето накроет Москву

    Синоптик Тишковец: Рекордное десятидневное бабье лето придет в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец пообещал москвичам аномально продолжительное бабье лето с потеплением до 18 градусов.

    В столичный регион надвигается гигантский блокирующий антициклон, который принесет устойчивое тепло, передает РИА «Новости».

    Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов, а период ясной погоды продлится до десяти суток.

    «Погода готовит жителям Русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и «старое» бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени», – рассказал Тишковец.

    К началу октября атмосферное давление вырастет до аномальных 765 миллиметров ртутного столба. Осадков не предвидится, а ночная температура составит от трех до восьми градусов. Метеоролог добавил, что несмотря на сокращение светового дня, температурный фон останется стабильным.

    Продолжительность бабьего лета в этом году вдвое превышает норму и может стать рекордной за всю историю наблюдений. Из-за этого наступление настоящей осенней прохлады сдвинется к середине месяца.

    Перед потеплением жители столицы пережили кратковременное возвращение сентябрьского холода с дождями. Однако уже к воскресенью воздух в городе вновь прогреется до 19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец предсказал возвращение теплой погоды в октябре.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в столичном регионе.

    В середине сентября в Москве установилась демоверсия осеннего бабьего лета.

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    24 сентября 2026, 11:49 • Новости дня
    Глава «Космической связи» Волин пообещал обеспечить россиян связью к 2030 году

    «Космическая связь»: Российские спутники обеспечат потребности к 2030 году

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что российская группировка спутниковой связи сможет обеспечить все потребности населения страны к 2030 году.

    Такие данные содержатся в презентации, представленной на 31-й Международной конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания в РФ Satcomrus-2026 в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    В материалах отмечается, что ежедневно спутниковой связью, включая телевидение, пользуются более 30 млн человек и около 5 млн устройств. Ожидается, что в ближайшие годы потребность в спутниковой связи значительно возрастет благодаря развитию беспилотников и транспортной сферы.

    В презентации также подчеркивается, что запланированные группировки спутников покроют все внутренние нужды к 2030 году, однако к 2035 году потребуется дальнейшее расширение возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава «Космической связи» сообщил о проблемах в работе сети Starlink.

    В 2024 году отечественные разработчики создали мобильный терминал спутниковой связи. В октябре 2024 года Россия запланировала запуск первого полностью импортозамещенного спутника на 2026 год.

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    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35

    Одна из самых секретных деталей американского истребителя F-35 Lightning II, похоже, попала в руки китайских специалистов. О каком именно компоненте идет речь, почему он критически важен для обеспечения малозаметности самолета и какими могут оказаться последствия этого скандала? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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