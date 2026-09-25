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Земля избежала мощной магнитной бури после воздействия корональной дыры
ИКИ РАН отметил отсутствие магнитной бури после воздействия корональной дыры
Ожидаемое воздействие корональной дыры оказалось слишком слабым для возникновения магнитной бури, ограничившись лишь кратковременным ростом индекса активности до желтого уровня, отметили ученые.
Ожидавшееся накануне геомагнитное возмущение прошло по мягкому сценарию, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Индекс активности кратковременно достиг желтого уровня, но пик события уже миновал, хотя ученые еще сохраняют вероятность новых колебаний на уровне 30%.
Первый месяц осени демонстрирует необычно низкую геомагнитную активность. За прошедшие дни зафиксирована лишь одна слабая буря, тогда как в августе наблюдалось четыре подобных эпизода, а в марте – семь. Специалисты объясняют это заметным спадом вспышечной активности светила.
Солнце находится в своеобразной депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из этого состояния пока нет. До конца сентября магнитосфера планеты останется спокойной, а существенные изменения возможны не ранее следующего месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 24 сентября из-за крупной корональной дыры.
В прошлом месяце геомагнитная активность Солнца опустилась до минимальных значений.
Влияние подобных корональных дыр поддерживает повышенную скорость солнечного ветра для возмущения магнитного поля планеты.