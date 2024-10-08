В России создали мобильный терминал спутниковой связи

Девайс представил оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС», сообщается на сайте компании.

Терминал способен предоставить персональную спутниковую связь в любой точке России за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите. Решение до запуска российских низкоорбитальных спутниковых группировок обеспечивает качественное импортозамещение продукции зарубежных провайдеров, ушедших с рынка страны.

Размер компактного и носимого варианта терминала составляет 24 см по ширине и высоте, глубина – 5 см, а вес – менее 1,5 кг. Широкий луч сверхмалой антенны упрощает наведение на спутник и исключает сложную настройку оборудования, как в случае использования спутниковых тарелок. Это первое в России решение персональной спутниковой связи для подвижных объектов, предназначенное для передачи голоса и данных в режиме реального времени.

«Разработанный нашей командой мобильный терминал спутниковой связи обеспечивает двустороннюю голосовую связь, Wi-Fi-подключение для смартфонов и IoT-устройств, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, передачи экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи. Серийный выпуск таких устройств мы планируем запустить в ближайшее время. Технология и ресурс отечественных спутников на геостационарной орбите покрывает существующий спрос на спутниковую связь на всей территории страны. И ключевое – наше решение обеспечит технологический суверенитет России и отечественного бизнеса в области навигации и связи», – отметил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Стратегическим партнером АО «ГЛОНАСС» выступает «Газпром космические системы». Совместная работа компаний нацелена, в частности, на предоставление голосовой мобильной спутниковой связи на всей территории России и вывод на российский рынок сервисов спутникового мониторинга транспорта и подвижных объектов.

Гибридная сеть связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня тестируется для мониторинга гражданской беспилотной авиации, туристических групп, лесной техники и аварийного оповещения для повышения безопасности сотрудников лесных хозяйств, которые ежедневно работают в травмоопасных условиях вне зон покрытия сотовой связи.