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Москвичей предупредили о резком похолодании и ветре
Синоптик Позднякова сообщила о дождях и сильном ветре в Москве во вторник
Ветер с порывами до 14 метров в секунду, кратковременный дождь и температура до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Во вторник в российской столице прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит отметку в плюс 18 градусов, передает РИА «Новости».
«Неприятным моментом сегодняшней погоды дневной будет то, что у нас станет усиливаться западный ветер: местами порывы – 12-14 метров в секунду. То есть температура воздуха окажется либо около нормы, либо даже чуть ниже климатической нормы. То есть мы вступаем в период относительно прохладной погоды», – рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Эксперт добавила, что днем атмосферное давление снизится на одну-две единицы, составив 746 миллиметров ртутного столба. При этом максимальная температура в Московской области будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла.
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