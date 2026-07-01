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    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 17:10 • Новости дня

    Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

    Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столичном регионе ожидается постепенное снижение температуры воздуха, которое будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами, сообщили синоптики.

    Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

    Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

    В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.

    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

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    30 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

    Tекст: Мария Иванова

    1 и 2 июля воздух в столице прогреется до 31 градуса, из-за чего в городе на два дня объявлен оранжевый уровень опасности.

    В Москве на два дня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемой сильной жары, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, температура воздуха может подняться до 31 градуса выше нуля.

    «В период с 12.00 мск 1 июля до 18.00 мск 2 июля в дневные часы в столице ожидается сильная жара, оранжевый уровень», – сообщил представитель метеорологического ведомства. Этот уровень означает высокую вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. На период 1–2 июля в столице действует экстренное предупреждение.

    Сильная жара в Москве фиксируется, когда максимальная температура достигает или превышает отметку в 30 градусов. Причиной нынешнего потепления стало влияние субтропического гребня, который ранее вызвал экстремальную жару в Европе. Специалисты отмечают, что до Центральной России он дотянется лишь краем.

    Среднесуточная температура превысит норму на четыре градуса. Дни обещают быть солнечными, однако к концу рабочей недели ожидается спад жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 32 градусов.

    В мае из-за аномальной жары метеорологи вводили оранжевый уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу. Высокие температуры установили новые исторические максимумы в семи городах Центральной России.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    1 июля 2026, 09:33 • Новости дня
    Аномальная жара в Испании унесла жизни 900 человек

    Экстремальная жара в Испании привела к гибели около 900 человек в июне

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений.

    Предварительные данные системы мониторинга смертности подтверждают губительное влияние погоды, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    Средняя температура на материковой части страны достигла 23,2 градуса. Прошедший месяц оказался вторым самым теплым за историю метеорологических наблюдений с 1961 года.

    Рекордным по уровню тепла остается первый летний месяц 2025 года с показателем 23,6 градуса. При этом по числу жертв жары минувший июнь уступил лишь 2017 году. Девять лет назад от экстремальных погодных условий погибли 1000 человек.

    В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае от аномальной жары в Испании погиб 101 человек. За последнюю неделю июня из-за высоких температур в Европе скончались более 1,3 тыс. жителей.

    Во Франции экстремальные погодные условия спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

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    30 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили 61 дрон ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до утра вторника на подлете к российской столице поразили 61 беспилотный летательный аппарат, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «С 20.00 мск силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА», – указал градоначальник в Max.

    До этого на подлете к Москве сбили шесть БПЛА.

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    1 июля 2026, 11:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    На подлете к Москве уничтожили шесть украинских беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к российской столице уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Напомним, с вечера понедельника до утра вторника на подлете к Москве поразили 61 дрон ВСУ.

    В ночь на 28 июня на подлете к городу поразили 25 дронов.

    К 26 июня за сутки на подлете к городу уничтожили 50 беспилотников.

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    30 июня 2026, 08:15 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили шесть дронов ВСУ
    На подлете к Москве уничтожили шесть дронов ВСУ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин утром во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал градоначальник в Max.

    До этого Собянин сообщал, что почти за два часа на подлете к Москве уничтожили 50 беспилотников.

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    29 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Температура в Калининградской области достигла рекорда за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Столбики термометров на территории региона поднялись до отметки плюс 36,2 градуса, обновив максимальные показатели первого летнего месяца за последние восемь десятилетий.

    Аномальный зной накрыл регион из-за прихода теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря, передает РИА «Новости». Максимальные значения зафиксировали на территории рыбного порта областного центра.

    «У нас в Мамоново было 36 [градусов] жары вчера, и рыбный порт у нас плюс 36,2, там было жарче всего. Остальные станции плюс 35, плюс 34, получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», – сообщили представители гидрометцентра.

    Специалисты добавили, что абсолютный температурный максимум области пока устоял. Самым знойным за всю историю наблюдений остается день в августе 1992 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В начале того же месяца воздух в Москве прогрелся до рекордных 27,4 градуса.

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    30 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию после атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Горячая линия прокуратуры Московской области начала принимать обращения пострадавших после ночной атаки беспилотников, в результате которой погиб ребенок и ранены четверо человек.

    О запуске горячей линии для пострадавших после ночной атаки дронов на Московскую область сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС. В сообщении подчеркивается: «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим при ночной атаке беспилотников в Московской области работает горячая линия прокуратуры: +7 (916) 240-31-28».

    По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры взяли ситуацию под личный контроль. Они обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами, чтобы организовать всестороннюю помощь гражданам, пострадавшим в результате атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели полугодовалого ребенка и пожаре в жилом доме в Егорьевске после массированной ночной атаки украинских дронов на регион.

    Глава егорьевского округа Дмитрий Викулов уточнил количество раненых при падении беспилотника на частный дом до четырех человек.

    Власти Подмосковья пообещали оказать всю необходимую помощь семье восьмилетней девочки, погибшей при пожаре в Жуковском из-за последствий атаки беспилотников.

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    1 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к полицейскому в центре столицы.

    Правоохранительные органы просят отправить фигурантов уголовного дела в СИЗО на два месяца, передает ТАСС. Инцидент с представителем власти произошел в минувший понедельник в центре Москвы.

    «Следствие настаивает на аресте двух молодых людей, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», – рассказал участник судебного процесса.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на столичного инспектора ДПС.

    Правоохранители задержали подозреваемых в Московской области. В октябре прошлого года трое мужчин избили сотрудника патрульной службы в лесопарковой зоне столицы.

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    30 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 11 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин, с 3.53 силами ПВО на подлете к Москве были сбиты 11 дронов ВСУ.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 4.03 утра.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.



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    30 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Ученые сообщили о резком и опасном усилении солнечной активности

    В ИКИ РАН предупредили о мощнейших вспышках на Солнце в ближайшее время

    Tекст: Мария Иванова

    На звезде зафиксировали 17 вспышек за сутки, а направленная на Землю гигантская группа пятен накопила энергию для взрывов высшего балла.

    Солнечная активность резко возросла, за минувшие сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильного уровня М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Днем ранее было зафиксировано восемь подобных событий, а за день до этого – пять.

    Сейчас крупнейшая в текущем году группа пятен направлена точно на Землю. Ученые отмечают, что отсутствие вспышек высшего класса X в этой области выглядит парадоксом. «Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время», – подчеркнули специалисты.

    Снимки из космоса показывают, что две кажущиеся изолированными группы пятен образуют единую сложную магнитную структуру на уровне короны. Они активно обмениваются энергией через линии магнитного поля. Такой конгломерат способен накопить энергию для исключительно мощного взрыва, предупреждают астрономы.

    Математическое моделирование в данном случае практически бессильно. Девять десятых этого магнитного образования скрыто под поверхностью Солнца, поэтому развитие ситуации может пойти по любому сценарию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне астрономы зафиксировали разрушение гигантского пятна в центре звезды.

    Днем ранее выходящая с обратной стороны Солнца группа 4478 достигла максимального размера за текущий год.

    До этого ученые предупредили о выходе огромного скопления темных зон на линию Земли.

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    30 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    В четырех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу четырех крупных аэропортов Московского авиаузла.

    Меры затронули Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщила Росавиация в Max.

    Утром во вторник аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе.

    В это же утро на подлете к столице сбили 50 дронов ВСУ.

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    1 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Ученые: Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю

    ИКИ РАН сообщил о мощнейшей солнечной вспышке и грядущей магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X, которая спровоцирует ощутимый удар по магнитному полю Земли.

    Вспышка высочайшего класса была зафиксирована незадолго до полуночи 30 июня, ее балл достиг отметки Х1.1, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Максимум явления пришелся на 23.50 по московскому времени.

    Хотя событие относится к высшей категории, оно считается умеренным по силе. Измеренный балл X1.1 лишь на 10% превышает нижнюю границу этого класса. Специалисты отмечают, что взрыв произошел не в крупнейшей области 4478, а в соседнем активном центре 4479. Эта группа пятен меньшего размера первой не выдержала гигантских объемов энергии, генерируемых напротив Земли.

    Несмотря на умеренность взрыва, удар по планете будет довольно ощутимым из-за расположения активных центров почти точно на линии Солнце–Земля. Радиационных штормов высшего уровня не ожидается, однако сильные магнитные бури категории G3 неизбежны.

    По данным моделирования, фронт от вспышки достигнет Земли 2 июля в период с 21 до 24 часов по московскому времени. Ожидаемая буря станет самой сильной с марта этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые предупредили о риске взрывов высшего балла на Солнце.

    В начале июня специалисты спрогнозировали сильную геомагнитную бурю. Предыдущее подобное явление завершилось по мягкому сценарию.

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