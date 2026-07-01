Синоптики сообщили о грядущем похолодании и грозах в Москве

Синоптик Позднякова спрогнозировала уход жары и дожди в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жара начнет покидать столицу в ближайшие дни, пишет RT со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В ночь на пятницу и днем прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ночь на пятницу еще будет теплой, от 18 до 20 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. В предстоящие выходные ожидается переменная облачность. «Ночью будет без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных», – уточнила Позднякова.

В субботу ночная температура составит от 15 до 16 градусов, дневная – от 23 до 25 градусов. В воскресенье ночью похолодает до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 22–24 градусов. Специалист добавила, что тенденция к снижению температуры сохранится и в начале следующей недели, когда показатели будут колебаться в пределах от 18 до 23 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее Позднякова уже предупреждала жителей столицы о похолодании. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о приходе освежающих дождей с грозами.