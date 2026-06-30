Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
1 и 2 июля воздух в столице прогреется до 31 градуса, из-за чего в городе на два дня объявлен оранжевый уровень опасности.
В Москве на два дня объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемой сильной жары, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, температура воздуха может подняться до 31 градуса выше нуля.
«В период с 12.00 мск 1 июля до 18.00 мск 2 июля в дневные часы в столице ожидается сильная жара, оранжевый уровень», – сообщил представитель метеорологического ведомства. Этот уровень означает высокую вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. На период 1–2 июля в столице действует экстренное предупреждение.
Сильная жара в Москве фиксируется, когда максимальная температура достигает или превышает отметку в 30 градусов. Причиной нынешнего потепления стало влияние субтропического гребня, который ранее вызвал экстремальную жару в Европе. Специалисты отмечают, что до Центральной России он дотянется лишь краем.
Среднесуточная температура превысит норму на четыре градуса. Дни обещают быть солнечными, однако к концу рабочей недели ожидается спад жары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 32 градусов.
В мае из-за аномальной жары метеорологи вводили оранжевый уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу. Высокие температуры установили новые исторические максимумы в семи городах Центральной России.