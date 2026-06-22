Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
Захарова заявила об усилении войны с памятниками в Прибалтике на фоне СВО
Прибалтика, Польша и Украина активизировали кампанию по уничтожению советского и российского мемориального наследия под предлогом СВО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, страны Прибалтики, Польша и Украина усилили кампанию по сносу российских и советских памятников, передает РИА «Новости».
Она сообщила, что МИД готовит тематические доклады в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.
Документы посвящены политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины в отношении военно-мемориальных объектов. «Используя проводимую Россией специальную военную операцию, эти страны резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия», – подчеркнула Захарова.
В России 22 июня ежегодно отмечают День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны. Этот трагический период унес жизни около 27 млн советских граждан.
Мария Захарова назвала снос памятника советским солдатам в Польше шагом к возрождению нацизма.
МИД охарактеризовал планы властей Украины по демонтажу мемориалов Великой Отечественной войны как проявление сатанизма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил намерения Латвии по уничтожению военных памятников.