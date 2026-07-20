Хинштейн: Украина отрицает удержание на своей территории жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на межрегиональном форуме «Герои, меняющие время: вместе строим сильную Россию» заявил, что украинская сторона официально отрицает нахождение на своей территории мирных жителей Курской области и заявляет, что их там больше нет. передает ТАСС.

«Официально украинская сторона опровергает и заявляет о том, что больше ни одного жителя Курской области из числа мирных граждан у них не находится, но верить на слово здесь дело неблагодарное, потому что местонахождение на Украине пятерых наших жителей, которые были возвращены в июне текущего года, также ранее той страной никак не подтверждалось. Их сумели идентифицировать не благодаря украинской стране, а вопреки», – сказал глава региона.

Он напомнил, что пятеро курян были возвращены в июне, хотя Киев до этого не подтверждал, что они находились на украинской территории.

По словам Хинштейна, в настоящий момент остаются пропавшими без вести 330 жителей приграничных районов области после вторжения ВСУ на территорию региона. Он подчеркнул, что судьба этих людей остается неизвестной, и выразил надежду, что большинство из них живы.

Губернатор добавил, что власти Курской области продолжат делать все возможное, чтобы установить судьбу каждого, с кем родственники утратили связь.

Электронный реестр жителей приграничных районов Курской области, о которых нет новостей, был запущен на сайте правительства региона 18 февраля 2025 года. Для поиска информации о близком человеке нужно ввести его фамилию и имя. Если данных о пропавшем нет, предлагается подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области.

Ранее омбудсмен Яна Лантратова после возвращения семи мирных граждан с Украины заявила о продолжении поисков еще 300 пропавших жителей курского приграничья.

В конце июня глава региона Александр Хинштейн сообщил о возвращении с украинской территории 171 жителя Курской области и о неизвестной судьбе 320 человек.

В тот же период уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и двух россиян из других регионов.