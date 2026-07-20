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Хинштейн: Украина отрицает удержание на своей территории жителей Курской области
После вторжения ВСУ в Курскую область остаются пропавшими без вести 330 жителей региона, украинская сторона официально отрицает их нахождение на своей территории, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн на межрегиональном форуме «Герои, меняющие время: вместе строим сильную Россию» заявил, что украинская сторона официально отрицает нахождение на своей территории мирных жителей Курской области и заявляет, что их там больше нет. передает ТАСС.
«Официально украинская сторона опровергает и заявляет о том, что больше ни одного жителя Курской области из числа мирных граждан у них не находится, но верить на слово здесь дело неблагодарное, потому что местонахождение на Украине пятерых наших жителей, которые были возвращены в июне текущего года, также ранее той страной никак не подтверждалось. Их сумели идентифицировать не благодаря украинской стране, а вопреки», – сказал глава региона.
Он напомнил, что пятеро курян были возвращены в июне, хотя Киев до этого не подтверждал, что они находились на украинской территории.
По словам Хинштейна, в настоящий момент остаются пропавшими без вести 330 жителей приграничных районов области после вторжения ВСУ на территорию региона. Он подчеркнул, что судьба этих людей остается неизвестной, и выразил надежду, что большинство из них живы.
Губернатор добавил, что власти Курской области продолжат делать все возможное, чтобы установить судьбу каждого, с кем родственники утратили связь.
Электронный реестр жителей приграничных районов Курской области, о которых нет новостей, был запущен на сайте правительства региона 18 февраля 2025 года. Для поиска информации о близком человеке нужно ввести его фамилию и имя. Если данных о пропавшем нет, предлагается подать заявление о розыске в УМВД России по Курской области.
Ранее омбудсмен Яна Лантратова после возвращения семи мирных граждан с Украины заявила о продолжении поисков еще 300 пропавших жителей курского приграничья.
В конце июня глава региона Александр Хинштейн сообщил о возвращении с украинской территории 171 жителя Курской области и о неизвестной судьбе 320 человек.
В тот же период уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области и двух россиян из других регионов.