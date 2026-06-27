Лантратова сообщила о возвращении семи россиян с Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

В субботу завершился процесс обмена, в результате которого в Россию прибыли наши граждане, передает канал омбудсмена на платформе Max.

«Пять жителей Курской области вернулись из плена домой… Вместе с курянами на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов», – написала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Правозащитница подчеркнула намерение государства делать все возможное для возвращения соотечественников, добавив, что на Украину отправились семь человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня омбудсмен Яна Лантратова подтвердила нахождение пятерых жителей Курской области на украинской территории.

Ранее аппарат уполномоченного по правам человека добился возвращения 165 курян с подконтрольных Киеву территорий.

В начале месяца омбудсмены России и Украины договорились стать каналом передачи документов для граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений.