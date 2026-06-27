  • Новость часаВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
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    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    27 июня 2026, 13:39 • Новости дня

    Лантратова сообщила о возвращении семи россиян с Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять жителей Курской области и еще два гражданина из других регионов вернулись в Россию с Украины в субботу, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    В субботу завершился процесс обмена, в результате которого в Россию прибыли наши граждане, передает канал омбудсмена на платформе Max.

    «Пять жителей Курской области вернулись из плена домой… Вместе с курянами на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов», – написала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Правозащитница подчеркнула намерение государства делать все возможное для возвращения соотечественников, добавив, что на Украину отправились семь человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня омбудсмен Яна Лантратова подтвердила нахождение пятерых жителей Курской области на украинской территории.

    Ранее аппарат уполномоченного по правам человека добился возвращения 165 курян с подконтрольных Киеву территорий.

    В начале месяца омбудсмены России и Украины договорились стать каналом передачи документов для граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений.

    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 04:52 • Новости дня
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО, сообщает портал LRT.

    О ликвидации Кайлюса сообщили в украинском сегменте соцсетей, связанном с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева, сообщает LRT со ссылкой на 15min.

    По данным СМИ, в начале июня район, где находился Калюс, подвергся обстрелу, после чего о нем не поступало сведений. Известно, что он с февраля состоял в вооруженных силах Украины помощником гранатометчика и выполнял боевое задание 2 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы еще два литовца – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

    Эстонский наемник Ало Клаассепп уничтожен в Харьковской области и стал как минимум пятым уничтоженным гражданином Эстонии на Украине.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был приговорен в ДНР за участие в боях на стороне Украины к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    26 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт польского Жешува, через который на Украину поставляется более 90% западной военной помощи, в честь жертв УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ как экстремистская организация) .

    Глава польской дипломатии Радослав Сикорский выступил с инициативой изменить название аэропорта польского Жешува, через который проходит более 90% военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом «Имени жертв УПА», – заявил министр в телеэфире.

    В конце мая Владимир Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров украинских националистов под Киевом. Кроме того, политик присвоил имя героев УПА одному из центров специальных операций. Ожидается перезахоронение останков и других националистических деятелей.

    В ответ на героизацию экстремистов польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла. После этого шага ряд украинских чиновников демонстративно отказались от своих польских орденов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Бывшие украинские лидеры в ответ отказались от этой высшей государственной награды.

    Глава киевского режима резко раскритиковал польского коллегу за отзыв почетного статуса.

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    26 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    ФСБ: Задержанный в Дагестане готовил теракты по всему миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанный в Дагестане злоумышленник занимался террористической деятельностью на территории России, Соединенных Штатов и стран Европы, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Его действия координировали украинские спецслужбы, передает РИА «Новости». Непосредственным куратором преступника выступал проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    «Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению теракта в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала», – рассказали в ведомстве.

    Известно, что родившийся в 1993 году киевский куратор руководит сетью неонацистских Telegram-каналов. Он напрямую связан с украинской разведкой и отвечает за организацию тайников со взрывчаткой и оружием на российской территории. В настоящее время радикал официально объявлен в розыск за подготовку терактов.

    В апреле силовики задержали готовившего взрыв у объектов Минобороны россиянина.

    Незадолго до этого в Пятигорске пособник украинских спецслужб признался в подготовке теракта.

    В марте сотрудники ФСБ предотвратили подрыв машины чиновника в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли точные удары аппаратами «Герань-2 Сикер» по железнодорожной технике, используемой украинской армией для военных нужд, сообщило Минобороны.

    За сутки было нанесено пять ударов по двум железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом в городе Запорожье, а также по трем локомотивам между населенными пунктами Малиновка и Лозовая Харьковской области, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Средства объективного контроля подтвердили полное уничтожение всех обозначенных целей. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские беспилотники поразили перевозившие военные грузы локомотивы на харьковском направлении. До этого дроны «Герань-2 сикер» уничтожили базу ГСМ украинских войск в Днепропетровской области.

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    26 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

    Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация успешно поразила временные базы размещения украинских военных на территории Славянской теплоэлектростанции, использовав мощные авиабомбы.

    Воздушно-космические силы России атаковали пункты дислокации бойцов ВСУ в районе Николаевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Удар пришелся по объектам на Славянской ТЭС.

    «Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После обнаружения целей командование приказало уничтожить их авиационными средствами. Экипажи сбросили три бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили точные попадания по заданным координатам, добавили в ведомстве. Также было опубликовано видео успешной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке тремя авиабомбами ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее авиация поразила позиции этого же подразделения двумя тяжелыми бомбами с универсальными модулями планирования.

    Министерство обороны сообщило о массированных ударах снарядами ФАБ-500 по центрам управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

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    27 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия после достижения целей спецоперации должна продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами, учитывая провал старой евроатлантической модели безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

    Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

    По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

    Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

    Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.

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    27 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ

    Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области

    На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

    В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 27 июня была утрачена связь с истребителем МиГ-29, он потерпел крушение в Полтавской области, передает ТАСС.

    «Подтверждаем потерю самолета», – говорится в сообщении ведомства.

    Уточняется, что пилот смог благополучно катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

    Между тем, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что среди возможных версий падения рассматриваются поражение дальнобойной ракетой российского истребителя Су-35, дружественный огонь украинской ПВО, столкновение с беспилотником «Герань» или техническая неисправность. Кроме того, сообщается об уничтожении еще двух МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    Месяцем ранее в небе над Украиной разбился еще один такой самолет.

    В феврале того же года российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский МиГ-29.

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    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Лантратова передала Киеву список с 1 тыс. российских военнопленных

    Лантратова передала Лубинцу список с 1 тыс. российских военнопленных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных.

    Лантратова встретилась с Лубинцом. По итогам диалога представитель Москвы поделилась подробностями с прессой, передает РИА «Новости».

    «Сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена», – рассказала Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России вернуло из украинского плена 160 бойцов.

    Ранее Яна Лантратова обсудила с Дмитрием Лубинцом возвращение пятерых жителей Курской области.

    В начале июня омбудсмены договорились о воссоединении нескольких разлученных семей.

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    26 июня 2026, 22:01 • Новости дня
    Профессор Миршаймер назвал атаки дронов ВСУ на Россию игрой с огнем

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал игрой с огнем попытки Украины бить беспилотниками по территории России.

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер резко раскритиковал попытки киевских властей наносить удары по территории России, передает РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что западные страны прекрасно осознают разрушительные последствия подобных действий.

    «Мне кажется, что это лишь подталкивает украинцев и западных лидеров к тому, чтобы наращивать атаки по матушке-России. А мы с вами говорим, что это игра с огнем, но, похоже, не так много людей согласны с нами», – заявил политолог в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после налета беспилотников на Керченский полуостров.

    В Министерстве иностранных дел обвинили Киев в использовании западной военной помощи против мирных жителей.

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    26 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Сирены воздушной тревоги зазвучали на всей территории Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушную тревогу объявили вечером в пятницу на всей территории Украины вслед за Киевом.

    Об этом свидетельствуют данные официального украинского ресурса для информирования населения, передает ТАСС.

    Изначально сирены начали звучать в Киеве. Спустя несколько минут в красную зону перешли все остальные регионы страны.

    Напомним, 20 июня воздушная тревога охватила Киев и еще десять украинских регионов.

    В конце мая в столице Украины прогремели взрывы.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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    27 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Александровки, Великомихайловки Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровки, Бабашей, Любицкого, Никольского и Лесного Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 350 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Толстодубово, Хотении Бачевска Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Белым Колодезем, Приколотным, Казачьей Лопанью и Сосновым Бором.

    При этом противник потерял свыше 205 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, бронемашину «Новатор», орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генштаба ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Смородьковки, Червоного Оскола, Подлимана, Нижней Журавки, Новосергеевки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Дружковки, Николаевки, Малиновки, Славянска, Краматорска, Пискуновки и Васютинского ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял более 200 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новогригоровки Днепропетровской области, Красноярского, Светлого, Грузского, Анновки и Белицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.

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    США угрожают ЕС тем, что он лишится американского СПГ, если не смягчит свои климатические требования. Для Европы это стало бы катастрофой, так как зависимость от поставок сжиженного газа из-за океана сильно выросла. Ситуация усугубляется тем, что от российского газа Брюссель сам избавляется. А катарский СПГ может исчезнуть по той же причине, что и американский. Зачем Евросоюз загоняет себя в угол? Подробности

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    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине

    «Они больше не являются нейтральным посредником», – так Эммануэль Макрон описал статус США в переговорах по Украине. Президент Франции отметил, что администрация Дональда Трампа ранее поддержала документ, в котором Штаты выступают партнерами Украины по вопросам военной помощи и антироссийских санкций. В ответ в Кремле отметили, что США никогда и не обладали «абсолютной нейтральностью» в украинском конфликте. С какой целью Макрон выступил с этим заявлением? Подробности

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    Как молодежь решает задачи национального масштаба

    Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил институт. Молодые инженеры, врачи и айтишники не просто ищут работу – они создают технологии, которых в России еще не было. И многие из них прямо говорят, что хотят работать на развитие страны, подарившей им шанс реализовать себя. Подробности

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    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов

    Многомиллиардный контракт, который должен был стать символом возрождения военно-морской мощи Германии, превратился в одну из крупнейших неудач в истории оборонных закупок ФРГ. Из-за постоянных срывов сроков, проблем с программным обеспечением и резкого удорожания проекта власти приняли решение отказаться от строительства перспективных фрегатов F126, безвозвратно потратив на эту программу более двух млрд евро. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

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      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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