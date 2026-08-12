Адвокат сообщил о переводе Гуцул в тюрьму с худшими условиями

Адвокат Морару сообщил о переводе Гуцул в тюрьму с худшими условиями

Tекст: Катерина Туманова

«Государство обязано обеспечить условия, которые бы не унижали человеческое достоинство. А там условия очень плохие. Прежде всего очень плохого качества водопроводная вода, на нее страшно смотреть. Часто случается, что воды и вовсе не бывает по два-три дня», – сказал адвокат ТАСС.

Морару отметил, что в таких условиях нельзя нормально помыться, сходить в туалет и соблюдать элементарную личную гигиену. Речь идет о единственной в Молдавии женской тюрьме № 7, расположенной у села Руска Хынчештского района.

Гуцул изолирована от остальных заключенных и находится в одиночной камере.

До этого она провела чуть больше года в кишиневской тюрьме № 13, известной суровыми условиями. В августе 2025 года молдавский суд признал ее виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и приговорил к семи годам лишения свободы. Гуцул вину не признала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд оставил в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Суд Молдавии в июле лишил Гагаузию права на собственный ЦИК.



