Поддубный рассказал, почему идет на выборы от «Единой России»

Tекст: Ольга Иванова

Представитель общефедеральной пятерки кандидатов «Единой России» Евгений Поддубный считает, что партия обладает необходимыми ресурсами для укрепления страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Для меня это возможность, потому что правящая партия, партия президента, которую создавал Владимир Владимирович, обладает тем ресурсом и теми возможностями, которые, как мне кажется, сейчас надо использовать для того, чтобы стать сильнее», – сказал Поддубный.

Кандидат отметил, что долгое время участвовал в работе над новой программой партии, положения которой были скорректированы с учетом текущей обстановки. В документ вошли меры поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, а также проекты по переподготовке фронтовиков.

Политик добавил, что по партийным спискам на выборы идут более 70 участников боевых действий. По его мнению, их опыт будет полезен при принятии решений в Госдуме. Он также напомнил, что по инициативе партии уже принято более 160 законов в поддержку ветеранов СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Евгений Поддубный провел прием граждан по вопросам господдержки семей бойцов спецоперации. Ранее военкор пообещал строгий контроль за исполнением всех пунктов народной программы «Единой России».

Для решения проблем трудоустройства ветеранов кандидат анонсировал запуск образовательного проекта «Время мастеров».