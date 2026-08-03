Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.18 комментариев
ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке Max и RuStore
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на Apple за отказ предустанавливать RuStore и Max на iPhone и iPad, сообщило ведомство.
Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении американской корпорации Apple. Причиной послужил отказ компании устанавливать российские сервисы Max и RuStore на смартфоны и планшеты, передает РИА «Новости».
Ведомство подчеркнуло, что производитель техники проигнорировал выданное ранее предписание. «Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», – говорится в заявлении службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение американской корпорации из-за отсутствия отечественного программного обеспечения на гаджетах.
До этого Минцифры попросило ведомство проверить деятельность Apple на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
В начале июня глава министерства Максут Шадаев пообещал урегулировать ситуацию с удалением приложения «Макс» из App Store.