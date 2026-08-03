Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
В Минздраве рассказали о состоянии 17 пострадавших при атаке на Геленджик
Минздрав рассказал о состоянии 17 пострадавших при атаке на Геленджик
В результате удара украинских дронов по черноморскому курорту ранения получили 17 человек, среди которых есть несовершеннолетние, все доставлены в больницы и получают помощь в полном объеме, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Кузнецов сообщил, что медики оказывают помощь людям, получившим травмы во время налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Геленджик, передает ТАСС.
В больницы доставлены 17 человек, в том числе двое детей.
Представитель ведомства подчеркнул, что пациенты обеспечены всей необходимой медицинской поддержкой. Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.
Ранее сообщалось, что при ударе дрона по Геленджику погибли три человека.
Позже количество жертв падения обломков беспилотника выросло до четырех человек.
Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.