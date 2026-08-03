Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.12 комментариев
Прокуратура инициировала уголовное дело против журналиста Баунова
В отношении журналиста Александра Баунова (признан в РФ иноагентом) могут возбудить уголовное дело за участие в деятельности нежелательной в России организации, сообщили в прокуратуре Москвы.
«Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности», – говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
По данным прокуратуры, Баунов продолжает участвовать в работе американского «Фонда Карнеги за международный мир*» (Carnegie Endowment for International Peace).
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года суд заочно арестовал дочь политика Бориса Немцова Жанну по обвинению в участии в нежелательной организации.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом