Прокуратура инициировала уголовное дело против журналиста Баунова

Tекст: Дарья Григоренко

«Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности», – говорится в сообщении ведомства на платформе Max.

По данным прокуратуры, Баунов продолжает участвовать в работе американского «Фонда Карнеги за международный мир*» (Carnegie Endowment for International Peace).

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года суд заочно арестовал дочь политика Бориса Немцова Жанну по обвинению в участии в нежелательной организации.