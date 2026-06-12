Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Путин заявил о признании Западом истинной цели Минских соглашений
Западные политики признали, что договоренности в Минске заключались исключительно для подготовки украинской армии к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в День России провел встречу с участниками специальной военной операции, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что западные страны использовали дипломатические договоренности как прикрытие для усиления военного потенциала Киева.
«Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом, вот сейчас, полгода назад или сколько там, публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия», – заявил Путин.
По словам президента, об истинных мотивах заключения Минских соглашений прямо заявили бывший канцлер Германии и экс-президент Франции. Политики признали, что документ был необходим для получения времени на подготовку украинских войск.
В прошлом году президент России рассказал об обмане Москвы западными партнерами при подписании Минских соглашений.
Бывшие лидеры Германии, Франции и Украины публично подтвердили попытку дать Киеву время для усиления армии.
Иностранные политики использовали эти договоренности для подготовки украинской стороны к боевым действиям.