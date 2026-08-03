Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Турист погиб у подножия Авачинского вулкана на Камчатке
Мужчина внезапно скончался во время похода на Авачинский вулкан в Камчатском крае, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Доследственная проверка проводится по факту гибели туриста у подножия вулкана Авачинский, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Сообщение о смерти туриста поступило 3 августа.
Сотрудники Следственного комитета совместно с судебно-медицинским экспертом завершили осмотр тела погибшего путешественника. Специалисты констатировали отсутствие каких-либо видимых следов насильственной смерти.
Ранее руководитель краевого министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщал о резком ухудшении самочувствия находившегося на Авачинском перевале мужчины.
Для оказания экстренной помощи к пострадавшему оперативно выдвинулась группа спасателей, а также вылетел вертолет территориального центра медицины катастроф.
В апреле семеро туристов пропали в Налычевском природном парке на Камчатке без палатки и средств связи. Позже спасатели обнаружили пятерых участников похода живыми.
Эксперт называла причины гибели группы туристов на Авачинском вулкане.