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Британский бизнес потерял оптимизм после смены премьера
Индекс экономической уверенности британского бизнеса упал после прихода Бернема
В июле на фоне смены политического руководства Соединенного Королевства показатель деловой уверенности местных предпринимателей опустился до минус 63 пунктов.
Индекс экономической уверенности британского бизнеса сократился в июле на фоне смены премьер-министра Соединенного Королевства, передает ТАСС.
По данным организации Institute of Directors (IoD), по итогам прошлого месяца показатель упал на два пункта и теперь составляет -63.
За последний месяц у предпринимателей снизились ожидания относительно выручки, инвестиций, численности персонала и показателей экспорта. «Прогнозы по выручке упали до самого низкого уровня в 2026 году, а рост издержек привел к усилению давления на маржу. Представители бизнеса отмечают, что потребительские расходы сдерживаются пессимистичными настроениями и ростом цен, а спрос в целом остается сдержанным. Компании также указывают на возросшую неопределенность в отношении государственной политики на фоне очередной смены политического руководства Великобритании», – заявила главный экономист IoD Анна Лич.
Эксперт отметила риск дальнейшего роста издержек осенью из-за возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Это усилит финансовое давление на домохозяйства и бизнес. Ключевые требования компаний сводятся к прекращению спекуляций вокруг налогов, влияющих на инвестиционный климат. Напомним, 20 июля пост премьер-министра занял Энди Бернем, сменивший Кира Стармера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Новым руководителем правящей Лейбористской партии избрали бывшего мэра Манчестера Энди Бернема. Вскоре политик сформировал новый состав британского правительства.