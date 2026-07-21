И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.2 комментария
Бернем сформировал новый состав правительства Британии
Новый глава британского правительства Энди Бернем распределил ключевые министерские портфели, назначив Эда Милибэнда руководителем дипломатического ведомства, а Уэза Стритинга – министром обороны.
Бернем представил состав нового правительства, передает ТАСС, сообщили в канцелярии на Даунинг-стрит.
Должность главы МИД досталась Эду Милибэнду, пост министра обороны занял Уэз Стритинг, а министром финансов стал Джон Хили. Шабана Махмуд сохранила за собой кресло руководителя МВД.
Министром юстиции назначен Алекс Норрис, Минздрав возглавила Иветт Купер. Пэт Макфэдден остался министром по вопросам труда и пенсий. Джонатан Рейнолдс утвержден министром по делам бизнеса, инноваций, науки и торговли.
Министерство образования перешло к Люси Пауэлл, а Хейди Александер сохранила пост министра транспорта.
Миатта Фанбулле стала министром энергетики и углеродной нейтральности. Пост министра охраны окружающей среды и продовольствия заняла Анджела Игл.
Луиз Хейг стала канцлером герцогства Ланкастерского, а Анджела Рэйнер – министром жилищного строительства и местных органов власти. Лиза Нэнди осталась министром цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.
Крис Брайант назначен министром по делам Северной Ирландии, Стивен Киннок – по делам Уэльса. Даглас Александер сохранил пост министра по делам Шотландии. Алан Кэмпбелл остался лидером Палаты общин и лордом-председателем Тайного совета. Анджела Смит сохранила должность лидера Палаты лордов. Аннелиз Миджли назначена главным парламентским организатором в Палате общин, а Элли Ривс – генеральным прокурором Англии и Уэльса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Британии.
Бывший вице-премьер страны Дэвид Лэмми покинул правительство по собственному желанию. Новый глава британского кабмина распорядился отменить налог на добавленную стоимость на электроэнергию для домохозяйств.