МИД выразил протест послу Молдавии из-за нарушения Венской конвенции

Tекст: Валерия Городецкая

Поводом послужили два инцидента с участием сотрудников и служебного автотранспорта российской дипмиссии.

«21 июля в МИД был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», – говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, 19 июля полицейские в Кишиневе остановили автобус посольства, сняли с него дипломатические номера и угрожали сотрудникам задержанием, применяя силу. Просьбы направить на место представителя молдавского МИД для выяснения обстоятельств были проигнорированы.

Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

В конце июня МИД выразил протест послу Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров.

В апреле прошлого года российская сторона выслала трех сотрудников молдавского посольства.

В марте того же года Москва потребовала от Кишинева пояснений по поводу непринятия верительных грамот российского посла.