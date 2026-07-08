Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»
Власти Турции начали проверку информации об атаке на «Голубой поток»
Налет дронов на компрессорную станцию «Краснодарская», обеспечивающую работу экспортной газовой магистрали «Голубой поток», стал предметом пристального внимания турецких властей.
Правительство Турции в настоящий момент анализирует данные об инциденте на объектах магистрали, передает РИА «Новости».
Ранее представители российской энергетической компании подтвердили факт нападения на инфраструктуру трубопровода.
Уточняется, что целью налета стала станция «Краснодарская». Этот объект играет ключевую роль в обеспечении экспортных поставок топлива.
«Мы изучаем поступающую информацию», – прокомментировал ситуацию источник в правительственных кругах. Дальнейшие шаги профильных ведомств будут зависеть от результатов начатой проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» весной отразила атаки беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Турецкое правительство внимательно изучило информацию об ударах по объектам «Турецкого потока».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал постоянно информировать Анкару об угрозах для черноморских трубопроводов.