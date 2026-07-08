Турция отреагировала на атаку беспилотников на газопровод «Голубой поток»

Сценарий покушения на посла Карлова обнаружили в турецком сериале 2014 года

Sabah: Убийство посла Карлова было многоуровневой диверсионной операцией

Tекст: Ольга Иванова

Турецкая газета Sabah опубликовала документы, доказывающие спланированный характер убийства российского дипломата Андрея Карлова, передает РИА «Новости». Преступление оказалось не обычным терактом, а многоуровневой разведывательно-диверсионной операцией. «Сценарий убийства посла был показан в сериале за два года до покушения», – утверждает издание.

По данным журналистов, организаторы стремились представить Турцию страной, неспособной защитить иностранных дипломатов. Целью было спровоцировать международный резонанс и испортить отношения между Москвой и Анкарой. В подготовке нападения обвиняют структуру FEТО, признанную террористической организацией.

Одним из доказательств подготовки стал эпизод сериала Nizama Adanmis Ruhlar, вышедший в декабре 2014 года. В нем показали сцену покушения на посла во время выставки. Следствие установило, что реплики персонажей совпадали с реальным планом действий. Убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа готовили несколько месяцев, собирая данные о маршрутах и мерах безопасности Карлова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовный суд Анкары связал убийство российского дипломата с деятельностью запрещенной организации FETO.

Обвиняемый по этому делу Хусейн Кетуче запросил у турецкого правосудия полного оправдания.

Один из предполагаемых организаторов преступления скрылся в Канаде под вымышленным именем.