Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

Tекст: Олег Исайченко

Российская армия нанесла массированный по Киеву. Как сообщает Минобороны, для ударов по столице применялось «высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования», а также БПЛА. Целями обстрела стали предприятия военной промышленности и связанные с ВСУ объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Как подчеркнули в ведомстве, атака была организована в ответ на террористические действия со стороны ВСУ. Примечательно, что мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее «самым массированным» обстрелом столицы с начала специальной военной операции.

Системе ПВО противника не удалось сбить ни одной баллистической гиперзвуковой ракеты. На этом фоне местные чиновники вновь заявили о критической нехватке боеприпасов-перехватчиков и посетовали на то, что их поставки якобы ожидаются не раньше начала следующего года.

«В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

«Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина, по традиции, может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками – чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех» – один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для воздушных сил ВСУ и ВМС Украины.

«Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

«Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топлива и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать»,

– пояснил Кнутов. Помимо этого аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги все находящиеся на аэродромах самолеты, как правило, поднимаются в воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

«Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Анпилогов обращает внимание на то, что текущий характер ударов ВС РФ по Украине продиктован спецификой «обновленного» ВПК республики. «Он превратился в сеть рассредоточенных по всей стране небольших промышленных центров. Например, те же ракеты Flamingo «клепают» в 50-60 точках», – объясняет он.

«То есть это во многом кустарное производство, которое часто оказывается размещенным в подвалах торговых центров, на подземных парковках и в других местах, которые, на первый взгляд, выглядят исключительно гражданскими объектами.

Важно понимать, что на качество создаваемых ракет или БПЛА это не влияет: у Украины получается делать опасное и даже смертоносное вооружение», – говорит собеседник.

«Речь скорее о том, что противник осознанно маскирует военные центры под гражданским плащом. И это крайне негативная тенденция: ВСУ подставляют под удар собственных граждан, превращая отделения «Новой почты», подземки и парковки в законные цели для нанесения ударов», – добавляет эксперт.

«Собственно, выбранная Украиной тактика и диктует широкий разброс пораженных объектов. Россия дает понять, что ее не получится водить за нос. Тем более что запас подобных зданий у противника хоть и большой, но не бесконечный. При продолжении данной тенденции ВСУ станет сложнее подыскивать подобные «маскировки»», – акцентирует Анпилогов.

При этом военкор Александр Коц подчеркивает, что прошедшие удары могут быть возможны лишь при условии наличия разветвленной агентурной сети в Киеве. «Чтобы вычислить такие места, одного спутника мало. Нужен человек. Чувствуется, что плотность и точность разведданных за последние месяцы выросла на порядок. Не боюсь этой оценки – она видна по самим объектам, а не по громкости заголовков», – заключил он.