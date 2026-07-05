Крым работает и отдыхает в новой реальности

Каждое лето я провожу на нашей семейной даче в Крыму. Здесь родился мой отец, здесь я маленькой сидела на инжире и алыче, бегала босиком по горячей гальке и научилась плавать. Это лето не стало исключением. Какие могут быть исключения для поездки домой. Крым – наш общий, но и мой – очень личный.

Сейчас тут непросто. Но человек приспосабливается ко всему, хотя казалось бы – стиральная машина, кондиционер, бесконечный скроллинг соцсетей и маркетплейсов нас расслабили. Электричество то есть, то нет. Например, накануне не было с 13.00 до 23.00. Зато потом до трех ночи все работало. Но вечер был при свечах и фонариках. А еще мы наблюдали красивейшую полную луну, которую раньше бы и не заметили.

А сегодня весь день электричество было. Самое неприятное с этими отключениями – нельзя предсказать, когда они будут, и будут ли. Но рано или поздно заветный заряд тока всегда появляется, правда, заставая врасплох.

Прокрастинация при таком образе жизни невозможна. Надо со скоростью света успеть сделать всё – зарядить пауэрбанки, телефоны и ноутбуки, постирать, поработать, отправить колонку в редакцию – бесконечное количество дел. Ты становишься супер-эффективным. Как никогда.

Ну, и выкручиваешься. Вытаскиваешь из морозилки пятилитровые баклажки замороженной воды и перекладываешь в основные отделы. Так несколько часов с кубышкой льда ничего не портится в холодильнике.

На столбах повесили фонари на солнечных батареях. Не праздничная иллюминация, конечно, но, когда полная темень – а на юге ночи темные – спасает.

С топливом сложно. Но в целом, кажется, народ уже расслабился и просто живет по новым правилам. Все пересели на общественный транспорт, благо, он стабильно работает – вопреки тому, что пишут в интернете ципсошные «жены офицеров», разгоняя панику.

На самом деле, в Крыму работает всё. В магазинах есть всё. Они через один подключены к генераторам. Все давно с наличкой, которой запасаются заранее, зная, что при отключениях банкоматы не работают. Когда нет электричества, связь обычно так себе, поэтому переводы на карту – сложная история.

Цены поднялись, но в целом пока не критично. Маркетплейсы работают бесперебойно. Все приходит в срок. В салонах красоты закупили оборудование на батарейках. Стригут, красят, делают маникюр. Жизнь течет своим размеренным ритмом.

На побережье ездят прогулочные кораблики и даже катают на банане. Сапы, лодки, катамараны. Шаурма, пицца – набережные Южного берега Крыма изобилуют развлечениями. Хотя отдыхающих меньше – от такого курорты полуострова за последние годы отвыкли.

Ракетная и беспилотная опасность объявляется каждый день. Но ее давно не замечают. ПВО работает постоянно, на трассах стоят МОГи (мобильные огневые группы) для отстрела БПЛА. На Севастополь идут налеты, но люди умудряются делать веселые ролики про свое текущее положение.

Конечно, человек пытается в каждом событии увидеть что-то хорошее. К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство, безусловно, тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Есть и усталость. Но недовольство не войной. А, скорее, ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

Думается, враг пытался просчитать нашего человека, чтобы раскачать ситуацию изнутри. Вызывая гнев и недовольство у простых людей, лишенных привычного образа жизни. Мол, видите, что вы получили, отделившись? Наверное, думали, что местные побегут туда, где выгоднее и «теплее». Иначе объяснить стремление отрезать полуостров и бомбежки гражданских поездов и автобусов – невозможно. Только вот ведь досада – не все, как они, выбирают Родину, как колбасу на рынке, чтобы подешевле и понажористее.