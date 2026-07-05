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    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    14 комментариев
    5 июля 2026, 18:28 • Новости дня

    На съезде АдГ в Эрфурте продали 300 литров пива

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время федерального съезда партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте участникам продали минимум 300 литров темного пива Kostritzer и сотни закусок.

    Как сообщает газета Bild, на полях съезда оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте был установлен киоск с едой и напитками, передает РИА «Новости». «На съезде АдГ в Эрфурте в киоске было продано 300 литров темного пива Kostritzer, 600 колбасок братвурст и 120 котлет», – говорится в материале немецкого издания.

    Федеральный съезд АдГ проходит в столице Тюрингии 4-5 июля. В субботу делегаты переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алис Вайдель, второй день мероприятия был посвящен в основном внутренним партийным вопросам.

    Накануне, в первый день съезда, левые экстремисты устроили в Эрфурте массовые беспорядки. Полиция федеральной земли Тюрингия зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений. По данным правоохранителей, в акциях против съезда АдГ приняли участие более 30 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на федеральном съезде в Эрфурте делегаты АдГ переизбрали Алис Вайдель сопредседателем партии, отдав ей 81,31% голосов.

    Во время этого мероприятия левые радикалы спровоцировали в Эрфурте массовые беспорядки с 48 преступлениями и 11 административными правонарушениями по данным полиции Тюрингии.

    В первый день съезда неизвестные злоумышленники попытались сорвать работу делегатов, включив через замаскированный динамик «Имперский марш» из «Звездных войн».

    2 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину

    Полиция Германии исключила политические мотивы в краже памятника Пушкину

    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Heme

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Германии предполагают, что злоумышленники, похитившие памятник Александру Пушкину в городе Хемер, действовали без политических мотивов.

    Полицейские считают, что преступление совершили обычные воры, специализирующиеся на краже металла. «Без каких бы то ни было политических мотивов или культурных предубеждений», – подчеркнули следователи, комментируя отношение преступников к личности поэта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство DPA.

    В немецкой полиции также отметили историческую значимость писателя. Правоохранители охарактеризовали Александра Пушкина как основоположника современного русского литературного языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина в немецком городе Хемер.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кражу этого монумента проявлением бескультурья.

    Месяцем ранее украинский суд ликвидировал популяризировавшее творчество великого русского поэта Измаильское пушкинское общество.

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    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Писториус: Германия внесет в военный пакет Украины рекордный взнос

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия собирается внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета поддержки Киева, заявил министр обороны Борис Писториус.

    «Она (доля Германии – прим. ВЗГЛЯД), несомненно, будет самым большим отдельным взносом», – заявил глава оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом точные цифры ассигнований Берлина названы не были.

    По словам Писториуса, украинские власти рассчитывают на финансирование не только за счет европейских кредитов, но и из нового фонда поддержки. Общая сумма средств в рамках этой инициативы достигает 70 млрд евро.

    Ранее в НАТО договорились предоставить Киеву дополнительное финансирование для продолжения конфликта до конца 2027 года в размере 10 млрд евро.

    В начале июня сообщалось о планах НАТО выделить Украине 70 млрд евро.

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    4 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus
    Писториус: Украине не нужны ракеты Taurus
    @ Jerry Andre/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине не нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториусу был задан вопрос, выступает ли он за поставки этого вооружения Киеву. «Я не думаю, что Украине все еще нужны Taurus», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    По его мнению, украинская тактика нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России с помощью беспилотников работает, передает n-tv.de.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

    Кроме того, объединение ПВО в сетецентрическую структуру позволит разным подразделениям работать не только эффективнее, но и подвергать себя гораздо меньшему риску.

    Президент России Владимир Путин заявил, что атаки украинских боевиков на гражданскую инфраструктуру совершенно не способны изменить успешный ход продвижения российских войск.

    Посольство ФРГ в России заявило об отсутствии поставок ракет Taurus на Украину.

    Писториус ранее заявлял об отказе Берлина поставить Украине ракеты большой дальности Taurus несмотря на новый запрос Киева.

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    4 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    WSJ: Китай выдавил немецких производителей в КНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конкуренция и двукратная разница в ценах заставляют немецкий бизнес массово сокращать персонал и переносить промышленные мощности в Китай, пишет The Wall Street Journal.

    Высокое качество местных товаров и низкая стоимость производства наносят серьезный удар по фундаменту германской промышленности, передает «Царьград» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Основу экономики европейской страны традиционно составляют многочисленные нишевые предприятия среднего бизнеса, которые теперь стремительно теряют позиции.

    Азиатские корпорации быстро сокращают технологический разрыв и повышают уровень исполнения. При этом они предлагают продукцию по ценам, которые в два раза ниже предложений европейских конкурентов. Сложившаяся ситуация ставит немецкие заводы в уязвимое положение и заставляет искать пути для выживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство концерна Volkswagen назвало текущую ситуацию угрожающей существованию компании. Немецкий автопроизводитель запланировал масштабное сокращение 19 тыс. сотрудников на своих предприятиях.

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    4 июля 2026, 21:45 • Новости дня
    Полиция Германии зафиксировала десятки преступлений во время съезда партии АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Левые радикалы спровоцировали массовые уличные беспорядки и напали на журналистов во время проведения федерального собрания правой оппозиции в немецком Эрфурте.

    Правоохранительные органы федеральной земли Тюрингия отчитались о десятках инцидентов, произошедших во время мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает РИА «Новости». Агрессивно настроенные левые экстремисты устроили волнения на улицах города.

    «Итоги сегодняшней операции в Эрфурте… К настоящему моменту зарегистрировано 48 преступлений и 11 административных правонарушений. Расследования продолжаются», – заявили представители ведомства в соцсети.

    Федеральный съезд АдГ проходит 4 и 5 июля. На фоне масштабных протестных акций нападению подверглась съемочная группа новостного портала Apollo News, освещавшая демонстрации леворадикалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты съезда в Эрфурте переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя партии.

    В прошлом году представители политической силы оспорили подозрения в экстремизме в Федеральном конституционном суде Германии.

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    3 июля 2026, 08:39 • Новости дня
    DPA: Теща немецкого чиновника помогала стрелку в Штаде скрыться

    DPA: Теща чиновника по делам мигрантов была за рулем машины стрелка в Штаде

    Tекст: Мария Иванова

    Родственница уполномоченного по вопросам миграции в Нижней Саксонии управляла автомобилем, на котором преступник пытался уехать после нападения в Штаде, пишут СМИ.

    Теща уполномоченного по вопросам миграции и интеграции в федеральной земле Нижняя Саксония находилась за рулем машины, на которой скрывался стрелок из города Штаде, передает РИА «Новости».

    Должность чиновника по делам мигрантов с 2022 года занимает Дениз Курку, политик от Социал-демократической партии Германии и гражданин ФРГ турецкого происхождения.

    «Сразу после того, как я узнал о причастности моей тещи из сообщений СМИ, я проинформировал об этом следственные органы и другие ведомства», – заявил Курку.

    Точная хронология событий и роль женщины в преступлении пока остаются неясными, полиция уже допросила ее после инцидента.

    Согласно данным прокуратуры Штаде, причастность родственницы политика к преступлению все еще расследуется. В понедельник во время встречи в местном центре матери и ребенка мужчина внезапно открыл огонь по соцработникам. В результате пять человек скончались на месте, шестой позднее умер в больнице. Подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек. Позже полиция установила личность 45-летнего подозреваемого с турецкими корнями.

    Отмечается, что причиной трагедии послужил личный конфликт без экстремистской подоплеки.

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    3 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков назвал парадоксальной поддержку Германией военной машины Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о парадоксальности того, что Германия продолжает финансировать военную машину Киева.

    По его словам, такие сообщения на этом фоне вызывают недоумение. «Весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима», – сказал он журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие власти официально выдвинули обвинения против гражданина Украины Сергея К. по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер заявил о пресмыкании Берлина перед Киевом и замалчивании акта государственного терроризма на «Северных потоках» при сохранении статуса крупнейшего спонсора Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о хорошо известном виновном в подрывах «Северных потоков».

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    5 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель спрогнозировала досрочные выборы в Германии в 2027 году

    Tекст: Антон Антонов

    Парламентские выборы в Германии могут пройти в 2027 году – на два года раньше запланированного срока, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Я думаю, что выборы в бундестаг пройдут не в 2029 году, а значительно раньше. Я ожидаю досрочных выборов уже в следующем году», – приводит слова Вайдель РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вайдель переизбрана на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии».

    В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства Германии, но Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции покинуть свой пост на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.

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    3 июля 2026, 10:39 • Новости дня
    Дмитриев назвал причину начала деиндустриализации и спада экономики Германии

    Дмитриев: Деиндустриализация Германии началась с атаки на «Северный поток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деиндустриализация и спад экономики Германии начались с теракта на газопроводах «Северный поток», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Спад немецкой промышленности напрямую обусловлен разрушением газотранспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев озвучил эту позицию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Деиндустриализация и экономический спад Германии начались с террористической атаки на газовую инфраструктуру «Северного потока», по которой поставлялся недорогой российский газ», – написал чиновник.

    Взрывы на двух магистралях произошли осенью 2022 года. Оператор Nord Stream AG признал разрушения беспрецедентными. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

    Позже немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину Украины. Следствие полагает, что подозреваемые выполняли приказы украинских государственных структур. При этом Москва ни разу не получала запрашиваемых данных о ходе расследования инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне прокуратура Германии предъявила официальные обвинения в подрыве газопроводов украинцу Сергею К.

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    4 июля 2026, 15:50 • Новости дня
    Алис Вайдель переизбрали сопредседателем «Альтернативы для Германии»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алис Вайдель переизбрана на пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Политик получила 81,31% голосов примерно 600 делегатов проходящего в Эрфурте федерального съезда, трансляция ведется в соцсети X.

    Политик получила 81,31% голосов примерно 600 участников съезда, передает ТАСС. Трансляция мероприятия велась в социальной сети X. Отмечается, что два года назад кандидатуру Вайдель поддержали 79,7% делегатов.

    Ранее в субботу на пост второго сопредседателя переизбрали Тино Хрупаллу. Он набрал 70,05% голосов, тогда как на прошлых выборах его результат составлял 82,7%. Эксперты связывают такие показатели с изменением баланса сил внутри политической организации.

    Хрупалла опирается на умеренное крыло партии, тогда как Вайдель пользуется поддержкой более радикальных сторонников. Оба политика руководят «Альтернативой для Германии» с 2022 года. Они выступают против антироссийских санкций и поставок вооружений Киеву, а также призывают возобновить контакты с Москвой и экспорт энергоносителей из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал канцлера Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой.

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    4 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Экс-глава МИД ФРГ Фишер выступил против создания немецкого ядерного зонтика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия не должна создавать национальный «ядерный зонтик», считает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, занимавший пост в 1998-2005 годах.

    Бывший руководитель внешнеполитического ведомства Германии Йошка Фишер категорически отверг идею формирования собственного арсенала, передает РИА «Новости». «Что я категорически не поддерживаю, так это национальный «ядерный зонтик» у Германии», – заявил политик, возглавлявший министерство с 1998 по 2005 год.

    Свою позицию экс-министр объяснил историческими причинами, напомнив, что в прошлом страна принесла соседям войну. По его мнению, только американское военное присутствие гарантировало отсутствие страха перед возрождением немецкого национализма. Фишер также скептически оценил планы нынешнего руководства построить самую сильную армию в Европе к 2039 году.

    Ранее французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал расширение ядерного сдерживания Парижа на восемь европейских государств, включая Германию и Британию. В ответ на это заместитель главы МИД России Сергей Рябков предупредил о плачевных последствиях подобных игр для их участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о переговорах по совместному европейскому ядерному сдерживанию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на методичное внедрение идеи о собственном ядерном оружии Германии.

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    4 июля 2026, 19:26 • Новости дня
    Мерц назвал критиков немецких реформ нытиками

    Канцлер ФРГ Мерц ответил на критику правительственного курса реформ

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц жестко ответил недовольным новым правительственным курсом, призвав не мешать проведению запланированных преобразований в стране.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц обрушился на противников нового реформаторского курса, передает РИА «Новости».

    Выступая на партийном съезде Христианско-демократического союза в Северном Рейне-Вестфалии, он заявил, что недовольные не должны препятствовать работе властей.

    «Культурные пессимисты, предвестники краха, нытики, придиры, возмущающиеся и профессиональные критиканы – в сторону!» – подчеркнул канцлер.

    Политик также процитировал писателя Джорджа Бернарда Шоу, отметив, что люди, считающие преобразования невозможными, не должны мешать тем, кто их осуществляет.

    Правящую коалицию, состоящую из Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС, Мерц охарактеризовал как настоящую команду реформ. Ранее правительство представило пакет изменений, вызвавший общественное недовольство. Например, власти планируют отменить оформление больничных листов по телефону и обязать граждан предоставлять справку о болезни в первый же день.

    Кроме того, предложенные налоговые нововведения могут обернуться финансовыми потерями для населения. Ожидается, что рост социальных взносов полностью перекроет обещанные правительством послабления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты съезда немецких профсоюзов освистали канцлера из-за планов экономии.

    Руководство Христианско-демократического союза обсудило возможную отставку Фридриха Мерца на фоне задержки правительственных реформ.

    В прошлом месяце тысячи протестующих в Берлине потребовали ухода главы правительства.

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    4 июля 2026, 18:39 • Новости дня
    Съезд АдГ попытались сорвать музыкой из «Звездных войн»

    Bild: Съезд АдГ попытались сорвать музыкой из «Звездных войн»

    Tекст: Мария Иванова

    Работу делегатов «Альтернативы для Германии» в Эрфурте прервала необычная провокация: злоумышленники дистанционно включили музыку из «Звездных войн» через замаскированный в стене динамик.

    Федеральный съезд оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), проходящий в Эрфурте, столкнулся с необычной провокацией, передает РИА «Новости». По данным газеты Bild, злоумышленники попытались сорвать мероприятие, включив «Имперский марш» из «Звездных войн».

    Издание опубликовало видеозапись инцидента. На кадрах слышно, как в зале заседаний громко играет известная композиция. Автор ролика отметил, что участники съезда долго не могли понять, откуда доносится звук.

    «Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной», – говорится в публикации газеты.

    Уточняется, что музыку включили дистанционно, и это была явная попытка сорвать партийное мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты проходящего в Эрфурте съезда переизбрали Алис Вайдель на пост сопредседателя партии.

    Месяцем ранее официальная делегация «Альтернативы для Германии» приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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    3 июля 2026, 08:59 • Новости дня
    Нагельсман покинул пост тренера сборной Германии после провала на ЧМ

    Тренер Нагельсман ушел в отставку после поражения сборной Германии от Парагвая

    Tекст: Мария Иванова

    Наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман согласился сложить полномочия по итогам трехчасовых переговоров с руководством Немецкого футбольного союза, крайне разочарованным ранним вылетом с мирового первенства.

    Руководство Немецкого футбольного союза настоятельно рекомендовало специалисту оставить должность, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Sky Sport. Встреча представителей организации с наставником продолжалась три с половиной часа. Функционеры были готовы уволить тренера при отказе, однако он согласился уйти добровольно.

    Главным кандидатом на освободившееся место считается Юрген Клопп. Бывший рулевой английского клуба «Ливерпуль» готов принять предложение возглавить национальную команду, если получит официальное приглашение.

    В понедельник немецкие футболисты уступили сборной Парагвая в матче одной шестнадцатой финала чемпионата мира, который прошел в американском Бостоне. Команда потерпела поражение в серии пенальти и покинула турнир. Сразу после игры специалист заявлял о желании продолжить работу.

    Изначально контракт с наставником был рассчитан до 31 июля 2028 года, соглашение продлили в январе 2025 года. Он тренировал сборную с сентября 2023 года, перейдя на этот пост из мюнхенского клуба «Бавария».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Парагвая выбила команду Германии с чемпионата мира по футболу в серии послематчевых пенальти.

    Ведомство федерального канцлера ФРГ назвало технической ошибкой хвалебный пост Фридриха Мерца о выступлении немецких футболистов.

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил национальный выходной в честь исторической победы над немцами.

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    Европа показывает бессилие против украинского терроризма

    Вот уже несколько дней вся Европа разыскивает человека, который устроил взрыв в самом, казалось бы, безопасном месте континента – крошечном княжестве Монако. Целая серия признаков указывает на то, что перед нами работа украинских спецслужб – и что европейские правоохранительные органы неэффективны в противостоянии с ними. Особенно это заметно на фоне того, как быстро украинских террористов и их пособников находили в России. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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