  • Новость часаНа трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса
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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    35 комментариев
    19 августа 2026, 21:34 • Новости дня

    Посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае

    Tекст: Ольга Иванова

    Летом в провинции Хэбэй скончались трое членов экипажей двух отечественных судов, при этом предварительные данные указывают на естественные причины трагедии, сообщили в посольстве России.

    Китайские правоохранительные органы исключили криминальный характер гибели граждан России, передает РИА «Новости». «Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», – сообщили в дипломатическом представительстве.

    Сейчас дипломаты работают над организацией возвращения тел погибших на родину. В России планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для точного установления обстоятельств случившегося. Сотрудники консульства поддерживают постоянную связь с родственниками моряков, судовладельцем и силовиками обеих стран.

    Ранее представители сахалинского профсоюза уточняли, что умершие работали на судне компании «Островной краб». Корабль приписан к порту Малокурильское, расположенному на острове Шикотан. Профсоюзные деятели также подтвердили ожидание доставки тел для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генеральное консульство в Шэньяне направило местным властям официальный запрос для проверки сообщений о смерти соотечественников.

    Отечественные ведомства вместе с инспекцией труда начали расследование обстоятельств гибели сотрудников компании «Островной краб».

    Сахалинский профсоюз запланировал отправку останков членов экипажа на родину для проведения экспертизы.

    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    18 августа 2026, 22:12 • Новости дня
    МИД заявил о готовности защищать права объявленных Азербайджаном в розыск журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена обеспечивать защиту законных прав и интересов своих граждан после решения Генеральной прокуратуры Азербайджана объявить в международный розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Журналисты были объявлены в розыск по обвинениям в призывах к насильственному свержению конституционного строя Азербайджана и нарушению территориальной целостности республики.

    Захарова подчеркнула, что заявления журналистов не следует связывать с официальной позицией российского руководства в отношении Азербайджана, говорится в канале МИД в Max.

    «Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с республикой», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    По ее словам, Москва выступает за развитие двусторонних отношений на основе существующей договорно-правовой базы. В МИД в качестве ключевого документа назвали Декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года.

    Захарова также заявила о готовности российской стороны защищать права своих граждан в связи с решением азербайджанской прокуратуры.

    «В то же время при необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск», – отметила дипломат.

    При этом представитель МИД обратила внимание на информационную составляющую российско-азербайджанских отношений. По ее словам, в азербайджанском информационном пространстве регулярно появляются недружественные по отношению к России нарративы.

    «Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоится», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова для выражения протеста из-за заявлений в российских СМИ.

    Ранее российские дипломаты начали работу над возвращением на родину 11 сограждан из Азербайджана.

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    18 августа 2026, 21:27 • Новости дня
    Оппозиционер из России Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве

    RMF FM: В Варшаве нашли тело российского оппозиционера Власенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело оппозиционного политического деятеля из России Сергея Власенко обнаружили в одной из квартир района Мокотув в Варшаве, признаков насильственной смерти не выявлено, отметили местные СМИ.

    Российский оппозиционер Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве, прокуратура не выдвигает версию о насильственной смерти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание RMF FM.

    «Российский оппозиционер Сергей Власенко был найден мертвым в квартире на Мокотуве», – говорится в сообщении.

    Представитель окружной прокуратуры Варшавы Петр Антони Скиба уточнил, что на данный момент нет признаков того, что смерти мужчины способствовали действия или бездействие других лиц.

    Вскрытие тела запланировано на среду, также будут проведены токсикологические и другие специализированные исследования. Власенко в 80-е годы был депутатом местного совета на Дальнем Востоке, позже проживал в Анапе, где осталась его жена. В Польше он имел политическое убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании россиянина по делу о подготовке покушения в Варшаве.

    В июне неизвестный преступник застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Позже местные правоохранители задержали трех причастных к этому убийству человек.

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    17 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова оказался командиром ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский националист Ярослав Левенец, проходящий по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, командует подразделением украинской армии, находясь в официальном розыске.

    Фигурант дела об убийстве в Киеве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова до сих пор служит в Вооруженных силах Украины и продолжает числиться в розыске, передает РИА «Новости».

    По данным украинской полиции, Ярослав Левенец был объявлен в розыск по статье «Умышленное убийство» через пять месяцев после преступления.

    Несмотря на статус разыскиваемого, как минимум с сентября 2025 года он является командиром третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Telegram-канале подразделения публиковались материалы, подтверждающие его участие в награждении и вручении офицерских удостоверений военнослужащим.

    Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого киллера, который позже скончался. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями стали пятеро граждан Украины.

    В 2021 году один из фигурантов получил 12 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд отправил в следственный изолятор бывшего командира бригады ВСУ Станислава Лучанова за организацию убийств.

    Обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной украинец Богдан Цыганенко оказался действующим военнослужащим украинской армии. Исполнительница этого преступления Наталья Вовк также проходила службу в рядах вооруженных сил Украины.

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    17 августа 2026, 22:30 • Новости дня
    Суд Кипра одобрил экстрадицию в Россию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия»

    Кипрский суд одобрил экстрадицию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия» Игнаткина

    Tекст: Антон Антонов

    Кипрский апелляционный суд принял решение об экстрадиции в Россию бывшего заместителя генерального директора РКК «Энергия» Михаила Игнаткина, сообщил источник.

    «Суд принял решение об экстрадиции», – сказал источник РИА «Новости».

    По его данным, Игнаткин пока остается под стражей на Кипре. Источник уточнил, что Игнаткина задержали в ноябре 2024 года по запросу властей России.

    В декабре 2024 года на острове стартовала процедура экстрадиции, но затем ее приостановили, поскольку действительность российского ордера на арест сочли якобы недоказанной. Прокуратура обжаловала это решение, и апелляционный суд признал ордер действительным и постановил, что экстрадиция законна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году сообщалось, что несколько фигурантов по делу о хищениях в ракетно-космической корпорации «Энергия», в том числе Игнаткин, скрылись от следствия, их объявили в розыск.

    В 20205 году Королевский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии бывшего генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева по делу о мошенничестве.

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    17 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости постоянного безвиза с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пекин должны закрепить взаимные поездки граждан без оформления документов на постоянной основе после окончания действующего временного соглашения, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Введение постоянного безвизового режима между двумя странами является необходимым шагом, передает РИА «Новости». Дипломатический представитель Китая в Москве Чжан Ханьхуэй напомнил, что сейчас действует временное соглашение сроком до конца 2027 года.

    «Я считаю, что после этого срока есть все необходимости для продления дальше», – сказал посол, оценивая перспективы полной отмены виз. Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко также отмечал обсуждение закрепления таких поездок навсегда.

    В сентябре прошлого года Пекин ввел тридцатидневный без виз для россиян, а в декабре Москва ответила аналогичным решением. В мае китайские власти продлили меру до 31 декабря 2027 года, а в минувший понедельник президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил пользу данного решения для двусторонних отношений.

    Позже китайское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло значимость действующего механизма для развития гуманитарных контактов.

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    18 августа 2026, 14:54 • Новости дня
    Суд в Египте оправдал россиянина по основным обвинениям и назначил штраф

    Суд в Египте назначил штраф задержанному российскому туристу

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Египте оправдал задержанного в Шарм-эш-Шейхе россиянина по основным обвинениям, но назначил ему штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов, что составляет около 16,9 тыс. рублей, сообщили в посольстве РФ в Каире.

    В посольстве России в Каире сообщили, что по итогам судебного заседания россиянину по основному перечню обвинений, выдвинутых в его адрес, вынесен оправдательный приговор и назначен штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов. Сумма взыскания составляет около 16,9 тыс. рублей, передает ТАСС.

    При этом судебные разбирательства могут продолжиться. Прокуратура египетской провинции Южный Синай уже подала апелляцию с намерением обжаловать вынесенный приговор.

    Ранее жительница Египта обвинила россиянина Сергея Миронова в сексуальных домогательствах.

    Полиция задержала туриста на территории отеля Renaissance в Шарм-эш-Шейхе.

    Российские дипломаты взяли ситуацию с арестованным соотечественником под свой контроль.

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    18 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 34% за семь месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая с января по июль 2026 года увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок за семь месяцев текущего года увеличился на 43,1%, пояснила глава ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом встречный импорт также показал положительную динамику, прибавив 15,7%.

    «У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 млрд долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон», – заявила глава ведомства.

    Напомним, за семь месяцев 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил об увеличении общего объема двусторонней торговли на 26% за первую половину года.

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    19 августа 2026, 03:34 • Новости дня
    Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

    Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гражданка Галина Бобренева провела 16 дней под стражей в США после задержания из-за подозрений в нарушении правил пребывания в стране, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

    Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

    Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

    Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

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    17 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Суд США перенес слушание дела Соболевой на 5 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии, изменив ранее утвержденные дату и формат.

    Американская иммиграционная инстанция перенесла следующее заседание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября и изменила место рассмотрения, свидетельствуют данные судебной базы, которые изучило РИА «Новости».

    Изначально слушание было назначено на 17 сентября и должно было пройти по видеосвязи. Теперь заседание состоится очно в 9.00 по местному времени.

    Рассмотрение дела перевели из иммиграционного суда города Окдейл в штате Луизиана в суд города Конкорд в Калифорнии. Заседание проведет иммиграционный судья Райан Байерс, тогда как ранее в базе значилась судья Илани Хейз.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

    12 августа суд разрешил освободить ее под залог, на следующий день залог был внесен, а 16 августа Соболева вернулась домой в Калифорнию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Калифорнии освободил одну из россиянок, задержанных у военной базы США, признав нарушение ее прав.

    Две другие россиянки, оказавшиеся на базе Кэмп-Пендлтон, обжаловали в федеральном суде США законность своей депортации и содержания под стражей.

    Иммиграционная служба США заявила, что задержанные у Кэмп-Пендлтон россиянки находились в стране нелегально и останутся под стражей до окончания разбирательства.

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    17 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    Эксперт Кучава предупредил об аферах при трудоустройстве за границей

    Tекст: Катерина Туманова

    Отклик на сомнительные вакансии за границей грозит серьезными последствиями, включая многомесячное выманивание денег и кражу личных данных для оформления кредитов, рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

    Распространены многоэтапные схемы, при которых злоумышленники месяцами сопровождают жертву, последовательно запрашивая деньги под видом оплаты визовых сборов, оформления документов, медосмотров или доступа к базе вакансий, рассказал он ТАСС.

    При этом параллельно у соискателя собирают сканы документов, банковские реквизиты и иные персональные данные, которые впоследствии могут использоваться для синтетического мошенничества, например для оформления кредитов или регистрации подставных юридических лиц.

    «В отдельных случаях речь идет о вовлечении в схемы принудительного труда», – предупредил Кучава.

    По словам специалиста, соискателям необходимо заранее сравнивать указанную в объявлении заработную плату с рыночными показателями по конкретной стране и профессии, чтобы избежать общения с аферистами.

    Значительное превышение среднерыночных значений почти всегда говорит о недобросовестности предложения. Кроме того, даже при изначально адекватной сумме итоговый доход может оказаться значительно ниже заявленного из-за скрытых удержаний, например за жилье, питание либо штрафные санкции, прописанные мелким шрифтом в договоре, который следует внимательно изучать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники стали пугать россиян лишением трудового стажа, а также обвинять жертв обмана в аферах ради денег. Россиянка потребовала включить работу на мошенников в трудовой стаж.

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    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

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    17 августа 2026, 12:43 • Новости дня
    Компании из десяти провинций Китая зарегистрировались на форум в Хабаровске

    Tекст: Вера Басилая

    Более 100 компаний из семи российских регионов и десяти китайских провинций примут участие в деловых переговорах с 4 по 6 сентября, сообщают организаторы мероприятия.

    Встречи пройдут на полях второго Российско-Китайского форума в Хабаровске. Подбором партнеров занимается Центр поддержки экспорта Хабаровского края в рамках профильного национального проекта.

    «Интерес со стороны бизнеса к Российско-Китайскому форуму продолжает расти. Уже зарегистрировались в переговорах более 100 компаний из десяти китайских провинций: Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, Юньнань, Внутренняя Монголия, Чжэцзян, Цзянсу, а также из семи российских регионов», – заявила заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Она добавила, что расширение географии подтверждает важность прямого взаимодействия предпринимателей.

    По словам Авиловой, диалог затронет сельское хозяйство, логистику, туризм, машиностроение, ИТ-сектор и другие ключевые направления. В целом программа форума включает свыше 40 тематических площадок.

    Ожидается, что событие, проходящее под девизом совместного освоения Большого Уссурийского острова, объединит более 3000 участников из обеих стран.

    Участники форума обсудят вопросы технологического партнерства двух стран в космосе.

    В культурно-спортивную программу форума войдут гастрономический фестиваль и парусная регата.

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