Посольство России назвало естественными причины смерти трех моряков в Китае

Tекст: Ольга Иванова

Китайские правоохранительные органы исключили криминальный характер гибели граждан России, передает РИА «Новости». «Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе этого года в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», – сообщили в дипломатическом представительстве.

Сейчас дипломаты работают над организацией возвращения тел погибших на родину. В России планируется провести судебно-медицинскую экспертизу для точного установления обстоятельств случившегося. Сотрудники консульства поддерживают постоянную связь с родственниками моряков, судовладельцем и силовиками обеих стран.

Ранее представители сахалинского профсоюза уточняли, что умершие работали на судне компании «Островной краб». Корабль приписан к порту Малокурильское, расположенному на острове Шикотан. Профсоюзные деятели также подтвердили ожидание доставки тел для дальнейшего расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генеральное консульство в Шэньяне направило местным властям официальный запрос для проверки сообщений о смерти соотечественников.

Отечественные ведомства вместе с инспекцией труда начали расследование обстоятельств гибели сотрудников компании «Островной краб».

Сахалинский профсоюз запланировал отправку останков членов экипажа на родину для проведения экспертизы.