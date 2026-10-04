Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Путин подарил часы участнику военных учений «Центр-2026»
Президент России Владимир Путин на полигоне Чебаркульский подарил памятные часы военнослужащему, рассказавшему ему об образцах вооружений на учениях «Центр-2026».
Во время обхода выставки вооружений, военной и специальной техники в рамках маневров президент ознакомился с новейшими образцами. Одному из участников смотра, который докладывал Владимиру Путину о части экспозиции, вручили памятный подарок, передает ТАСС.
Когда военнослужащий завершил свое выступление, попрощался и направился к выходу, руководитель протокола президента Владислав Китаев напомнил о запланированном вручении часов. Путину передали подарочный пакет, после чего он лично отдал его военному.
«На память. Поздравляю», – произнес глава государства.
Соответствующие кадры с полигона были опубликованы в эфире телевизионной программы «Москва. Кремль. Путин».
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