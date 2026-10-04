Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Медведь вышел к люксовому ресторану на Красной Поляне
Медведь напугал гостей люксового ресторана на Красной Поляне
На Красной Поляне дикий медведь вышел к посетителям люксового ресторана, однако не проявил агрессии и отправился искать еду в мусорных баках.
Хищник подошел к заведению и напугал гостей, сообщают «Вести» со ссылкой на Mash.
Представители ресторана отметили, что не могут повлиять на ситуацию, поскольку Красная Поляна является естественной средой обитания медведей. Животные не обращают внимания на громкие разговоры и крики людей, не проявляют агрессии, а просто ищут пищу в мусорных контейнерах и спокойно уходят.
Отмечается, что двумя днями ранее на курорте видели другого медведя, который также копался в мусоре на глазах у туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полицейские застрелили напавшего на них медведя в Красноярске. В четверг «Медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка на Таймыре. В прошлом месяце губернатор Забайкалья ввел режим повышенной готовности в регионе из-за животных.