У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Губернатор ввел режим повышенной готовности в Забайкалье из-за животных
Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за животных
Выход диких животных в населенные пункты заставил правительство Забайкалья ввести в регионе режим повышенной готовности, сообщил губернатор Александр Осипов в Max-канале.
«В Забайкалье вводим режим повышенной готовности. Ситуация с выходами диких животных, в первую очередь медведей, в населённые пункты нашего края требует особого внимания», – написал он.
Осипов добавил, что поручил главам округов создать рабочие группы, оповестить население, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, а также пресекать бесконтрольный выпас скота.
В школах Забайкальского края намерены провести дополнительные инструктажи, а для детей определить безопасные маршруты.
Медиков призвали быть готовыми оказать помощь, включая санитарную авиацию.
«Земляки, будьте предельно внимательны и осторожны. При обнаружении дикого животного в черте населённого пункта немедленно сообщайте в экстренные службы. Не пытайтесь приближаться к хищнику или подкармливать его», – призвал губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Охотоведы застрелили четырех медведей в Забайкалье. Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.