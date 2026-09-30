У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Forbes назвал Сбер самой прибыльной компанией России по итогам года
Forbes назвал Сбер самой прибыльной компанией России
Сбер возглавил список из сотни самых прибыльных российских компаний, заработав рекордные 1 705,9 трлн рублей по итогам 2025 года.
Сбер возглавил рейтинг ста самых прибыльных компаний России по итогам 2025 года, пишет Forbes. Чистая прибыль финансовой организации достигла отметки в 1 705,9 трлн рублей.
Вторую позицию в списке занял газовый гигант «Газпром». Его чистая прибыль за прошедший год составила 1 348,4 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров нефтегазовая корпорация «Роснефть» с показателем 544 млрд рублей.
В топ-10 вошли также «СИБУР Холдинг» и «Россети» с прибылью 205,1 млрд и 203,4 млрд рублей соответственно.
В десятку наиболее успешных предприятий страны вошли несколько крупных игроков, среди которых ВТБ с прибылью 502,1 млрд рублей, золотодобытчик «Полюс» (314,1 млрд рублей) и транспортная монополия «Транснефть» (241,1 млрд рублей).
Кроме того, высокие результаты показали Альфа-банк, заработавший 230 млрд рублей, и «Норильский никель» (206,7 млрд рублей).