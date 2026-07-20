  • Новость часаХуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Торговая атака США на Бразилию невольно поможет БРИКС
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    По факту атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян
    Европейские СМИ: Испанские футболисты отомстили Трампу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    11 комментариев
    20 июля 2026, 15:35 • Новости дня

    Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.

    Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин и Цой отметили подвиги северокорейских военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, высоко оценив уровень двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе беседы российский лидер высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами.

    «В начале беседы президент Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР. Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами», – сказал Песков.

    Кроме того, Путин передал теплый привет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В свою очередь Цой Сон Хи выразила признательность и отметила, что глава КНДР недавно подтвердил курс на всемерное развитие связей с Москвой. В переговорах также приняли участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    В апреле глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам Корейской Народной Армии за героизм в Курской области. Ранее российский лидер поблагодарил Пхеньян за вклад в борьбу с неонацизмом.

    Комментарии (0)
    19 июля 2026, 19:30 • Видео
    Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

    Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 00:37 • Новости дня
    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финального матча мундиаля

    Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве финала мундиаля

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Есения Михеева – профессиональная танцовщица из Москвы, ее родители – хореографы, а уровень собственного мастерства позволил поучаствовать в конкурсе и привлечь внимание мировой звезды Шакиры.

    «Русская девочка станцевала вместе с Шакирой в перерыве на финале ЧМ-2026. Десятилетняя Есения Михеева привлекла внимание звезды, приняв участие в онлайн-конкурсе: она станцевала в футболке сборной Бразилии», – сообщил Max-канал RT.

    Девочка с семьёй живут в США, а в семь лет Есения побывала на американском шоу America's Got Talent, где благодаря своему мастерству дошла до полуфинала.

    В итоге Шакира пригласила Есению выступить вместе с ней в шоу на чемпионате. К тому же в этот раз перерыв между таймами достиг рекордных 27 минут при стандартных 15.

    Международная федерация футбола, как передает ТАСС со ссылкой на Times, собиралась увеличить перерыв до 30 минут, но издание Marca, ссылаясь на заявление организации сообщило, что он продлится не более 17 минут.

    В перерыве выступали Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и поп-группа BTS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч за бронзу ЧМ-2026 завершился с теннисным счетом. Американский президент назвал будущего победителя чемпионата мира по футболу. ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026.



    Комментарии (3)
    20 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин распорядился оптимизировать рабочее время и учебную нагрузку учителей

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров усовершенствовать нормы, регулирующие режим рабочего времени и учебную нагрузку преподавателей.

    Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Правительству в шестимесячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки», – говорится в тексте президентского указа.

    В апреле президент России распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников образовательных учреждений.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку специального законопроекта для снижения бюрократической нагрузки на педагогов.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин назвал безобразием прежнее количество административной работы у преподавателей.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин учредил в России День хоккея

    Путин установил в России День хоккея 22 декабря

    Путин учредил в России День хоккея
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин постановил ежегодно праздновать в России День хоккея 22 декабря.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в тексте президентского указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря в честь первых матчей чемпионата СССР 1946 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о регулярном участии главы государства в хоккейных матчах.

    Для популяризации данного вида спорта по инициативе Владимира Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу.

    Комментарии (2)
    19 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин отметил вклад металлургов в оборонный потенциал России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил труд горняков и сталеваров, подчеркнув их значимую роль в развитии индустриальных регионов и реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер направил поздравительную телеграмму специалистам отрасли, текст которой опубликован на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем металлурга. <…> Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», – отметил президент.

    Владимир Путин добавил, что отечественная металлургия опирается на крепкие традиции, рабочие династии и взаимовыручку. На профильных предприятиях всегда трудились специалисты высочайшей квалификации, включая литейщиков, доменщиков и представителей науки.

    Среди главных приоритетов развития комплекса глава государства выделил внедрение передовых технологий. Он также обратил внимание на важность повышения конкурентоспособности продукции, подготовки новых кадров и обеспечения социальных гарантий для всех тружеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров отметили высокий профессионализм специалистов металлургической отрасли.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Балицкий доложил Путину о полном контроле над трассой в Крым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Магистраль «Новороссия», обеспечивающая бесперебойное снабжение Крымского полуострова, полностью перешла под управление российских сил, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем», – сказал Балицкий президенту в ходе встречи, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства встретился с губернатором Запорожской области.

    В конце июня Балицкий сообщал о временном перекрытии части трассы «Новороссия» из-за теракта.

    В начале лета глава Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание системы защиты этой магистрали от вражеских беспилотников.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 06:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин открыт к любому формату общения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам», – сказал Песков ТАСС.

    Ранее иранский источник сообщал агентству о возможности первого международного контакта верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана в мае встретился с раненым верховным лидером Хаменеи. Посол Ирана в Москве Джалали анонсировал  возможную встречу Путина с Хаменеи на Каспийском саммите. В Иране 18 июля анонсировали  возможную встречу нового лидера страны с Путиным.


    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

    Президент России Владимир Путин распорядился отложить введение штрафов за использование бумажных накладных при грузоперевозках, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение дано профильным министерствам и ведомствам.

    «МВД и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе», – указано в документе.

    Ранее глава государства поддержал инициативу Министерства транспорта о временном отказе от штрафных санкций на период адаптации отрасли к электронному документообороту. Выполнить поставленную задачу необходимо до начала осени 2026 года. Ответственными назначены руководители МВД и Ространснадзора Владимир Колокольцев и Виктор Гулин.

    Кроме того, правоохранительным органам поручено подготовить и направить в регионы подробные разъяснения по практике проверок транспортной документации. Эти инструкции должны учитывать все требования действующих нормативных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин одобрил предложение Министерства транспорта о смягчении правил перехода на цифровой документооборот.

    Ранее глава государства сообщил о пользе электронных накладных для грамотного распределения логистической нагрузки.

    В прошлом году профильное ведомство запланировало обязательное введение цифровых документов для грузоперевозок с 1 сентября 2026 года.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Учителя получили гарантии защиты жизни и бесплатную правовую помощь

    Путин гарантировал учителям защиту жизни и здоровья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал документ, обеспечивающий безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.

    Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.

    Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 12:57 • Новости дня
    Балицкий заявил Путину о терроре ВСУ против жителей Энергодара

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска усилили удары по гражданским объектам и мирному населению Энергодара, поскольку терпят неудачи на линии соприкосновения, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий президенту Владимиру Путину.

    «Город атомщиков: сложилась сложная ситуация, но контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть скажу не парламентским языком, кошмарит мирное население», – доложил Балицкий главе государства, передает ТАСС.

    Он отметил, что боевики ВСУ выбивают инфраструктуру, бьют по аптекам, населенным пунктам.

    По словам руководителя области, российские военные предпринимают все необходимые меры для решения этой проблемы и защиты населения. Несмотря на постоянные атаки со стороны украинских войск, обстановка в городе остается под полным контролем властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавние украинские удары привели к масштабным отключениям воды и света в Энергодаре. Неделей ранее вражеский беспилотник убил трех мирных жителей в гражданском автомобиле в этом же городе.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял о попытках противника деморализовать население постоянными обстрелами.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Путин поручил проверить систему наставничества для выпускников медвузов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин дал поручение проследить за системой наставничества выпускников медицинских образовательных учреждений.

    «Организовать проведение мониторинга развития в субъектах Российской Федерации института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций, в том числе сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников», – говорится в тексте поручения, передает ТАСС.

    Ранее президент уточнил правила прохождения обязательной отработки выпускников медвузов в формате наставничества.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об ожидаемом приходе в медицинскую отрасль почти 230 тыс. новых специалистов.

    Госдума узаконила прохождение оплачиваемых стажировок для выпускников под руководством опытных наставников.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Балицкий пригласил Путина на празднование 200-летия Бердянска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным пригласил главу государства на 200-летие Бердянска в 2027 году.

    «Мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем году, куда и вас, конечно же, приглашаем, если обстановка позволит», – сказал Балицкий, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Путин и Балицкий провели встречу.

    В конце июня губернатор Евгений Балицкий рассказал о провале планов украинской армии по созданию «серой зоны» в регионе.

    По его словам, магистраль «Новороссия», обеспечивающая снабжение Крыма, полностью перешла под контроль российских сил.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин встретился с главой Запорожской области Балицким

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин 20 июля провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент провел встречу с Балицким в начале рабочего дня, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, регион существует сейчас в особенных условиях, а потому требует внимания президента.

    В скором времени Кремль сообщит подробности встречи.

    На прошлой неделе президент встречался с руководителем Якутии Айсеном Николаевым.

    В начале месяца Путин встречался с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года губернатор Запорожской области рассказывал Путину о строительстве тысяч километров новых дорог в регионе.

    Комментарии (0)
    20 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного работника культуры директору Ясной Поляны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Толстой, занимающей должность директора музея-усадьбы «Ясная Поляна», почетного звания заслуженного работника культуры.

    Указ опубликован на портале правовых актов.

    Екатерина Толстая является супругой Владимира Ильича Толстого – потомка выдающегося писателя. Ранее он сам руководил яснополянским музеем. В 2012 году Толстой оставил эту должность, поскольку был назначен советником президента России по вопросам культуры.

    В июне президент присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. В мае композитор Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств.

    В том же месяце глава государства наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили резервуары с топливом в порту Одессы
    Власти Польши потребовали от Киева призвать украинцев к порядку
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева
    Учителя получили гарантии защиты жизни и бесплатную правовую помощь
    Китай удвоил закупки российского СПГ
    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»
    Путин учредил в России День хоккея

    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем китайцы загнали в пустыню американский эсминец

    Американская разведка обнаружила очередную копию корабля ВМС США, построенного в китайской пустыне. Интересен даже не сам факт появления данного макета, а то, насколько детально он проработан. Зачем Китай создает копии кораблей американского флота, почему именно в пустыне – и почему копия эсминца «Арли Берк» воссоздана настолько подробно? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации