В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.4 комментария
Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Газманова Олега Михайловича – композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения включило песни Олега Газманова в школьную программу. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего продюсера артиста по делу о мошенничестве.
Ранее Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.